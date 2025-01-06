CİMER'e 2024'te 4,5 milyondan fazla başvuru yapıldı - Son Dakika
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CİMER'e 2024'te 4,5 milyondan fazla başvuru yapıldı

Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

06.01.2025 14:17
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Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2018'den bu yana 35 milyonu aşkın başvuru yapılan ve vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak istediklerinde akıllarına ilk gelen CİMER platformu, 2024'te de yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımını kolaylaştırmasının yanı sıra yürütülen politikalara ilişkin görüş ve önerilerini aktardığı ve yeni politika önerilerini de sunabildiği CİMER bugün, millet-devlet iletişiminin kalbinin attığı dünyanın en büyük ölçekli kamuoyu iletişim platformu halini aldı.

Toplumda hak arama bilincinin ve bu yolla demokratik kültür seviyesinin artmasına katkıda bulunan CİMER, bu sayede temel bir insan hakkı olan düşünce ve ifade hürriyetinin güç kazanmasına da önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumlarıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.

En çok başvuru yapılan konu "nüfus işlemleri"

Başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen "İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü" birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü.

Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Başvuruların doğru bir şekilde analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla, 2024'te 636 bülten ve rapor hazırlanarak yetkili makamlarla paylaşıldı.

Katılımcı yönetim anlayışının kamuda hakim olmasını sağlamayı hedef olarak belirleyen CİMER'de 2024'te geçen yıla kıyasla "teşekkür, görüş, öneri" gibi katılımcı yönetim ilkesini destekleyen başvuruların toplam içindeki oranı yüzde 30 artış gösterdi.

2024'te 867 farklı konu arasından ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle "nüfus işlemleri" konusu yer aldı.

En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir'den

CİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2'nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55'i erkeklerden yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.

CİMER'e gelen başvurulardan hareketle hazırlanan yayın faaliyetlerinin de arttığı yıl olan 2024'te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Talep ve beklentilerden derlenen kitaplar

İletişim Başkanlığınca bakanlıklar, valilikler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sayesinde başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulan talep ve beklentilerin bir kısmından derlenen "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 2" ve "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 3" kitapları hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, projeye ilişkin gelen destek mesajları ile projede gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşların başvurularından oluşan "CİMER'e Yansımalarıyla Sıfır Atık Projesi" kitabı ile CİMER'in uluslararası alanda da tanıtımını yapmak ve diğer devletleri dijital dönüşüm sürecinde yenilikçi kamusal katılım stratejileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla hazırlanan "21. Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER" kitabı da yayın hayatına girdi.

Suç örgütleri çökertildi

CİMER'in hizmetlerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, CİMER'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kamu yönetiminde en öne çıkan halkla ilişkiler hizmeti olduğunu ifade etti.

Altun, vatandaşın CİMER'e duymuş olduğu güvenin çok yüksek olduğunu, bu nedenle herkesin gönül rahatlığıyla başvuru yapabildiği bir platform olma özelliğinin toplumun tüm kesimlerince kanıksandığını belirtti.

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi", "Adnan Oktar suç örgütü", sosyal medya fenomenleri soruşturması, "Fergio House" gibi çok sayıda suç oluşumunun çökertilmesi sürecinin CİMER'e gelen şikayetler ile başladığına dikkat çeken Altun, CİMER'in başarısının arkasındaki temel etmenin CİMER'e duyulan güven olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, demokrasi ve hukuk devletinin gelişmesi için çeyrek asırdır yapılan reformların, vatandaşların bilinç düzeyinin artmasını sağladığını belirten Altun, Türkiye Yüzyılı'nda CİMER ile hak arama bilinci, demokratik kültür, katılımcı demokrasi, halka yakın yönetim anlayışı, kamu hizmetinde eşitlik, kamusal halkla ilişkiler, halkın denetimine açıklık gibi konularda büyük gelişme yaşandığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı İletişim Modeli vizyonuna uygun olarak CİMER'e 2025'te yapacakları yapay zeka dönüşümüyle beraber, hizmetin daha nitelikli bir hal alacağını bildiren Altun, gerekli test çalışmalarının yapılmasının ardından mobil uygulamayı da hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CİMER'e 2024'te 4,5 milyondan fazla başvuru yapıldı - Son Dakika

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