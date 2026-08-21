Çin, AB\'nin Şirket Soruşturmasını Kınıyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketleri hedef almak amacıyla Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği gibi tek taraflı araçları suistimal etmesine her zaman karşı çıktıklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in AB'nin Çinli e-ticaret şirketi JD.com'a yönelik sınır ötesi soruşturmasına ilişkin aldığı son kararı değerlendirdi. Kararda, hiçbir kuruluş veya bireyin AB'nin söz konusu soruşturma kapsamında aldığı tedbirlere uymaması veya bunların uygulanmasında AB'ye yardımcı olmaması gerektiği belirtiliyor.

Çin Adalet Bakanlığı, çarşamba günü AB'nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamında JD.com'a yönelik yürüttüğü sınır ötesi soruşturmanın hukuka aykırı sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğini belirtmişti.

Avrupa Birliği Komisyonu mayıs ayında JD.com'un Alman perakende şirketi Ceconomy'yi devralma girişimine yönelik soruşturma başlattığını duyurmuştu.

He, AB'nin bu soruşturma kapsamında Çin'deki ilgili bankacılık kuruluşlarından, soruşturmayla ilgisi olmayan ayrıntılar da dahil olmak üzere keyfi şekilde kapsamlı bilgiler talep ettiğini belirtti.

Sözcü, söz konusu sonuca kapsamlı bir incelemenin ardından ve Çin'in bu yıl nisan ayında yayımladığı, yabancı devletlerin hukuka aykırı sınır ötesi yargı yetkisi tedbirleriyle mücadeleye ilişkin kurallar doğrultusunda varıldığını kaydetti.

Çin, ilk olarak mayıs ayında AB'nin Çinli güvenlik kontrol şirketi Nuctech'e yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının hukuka aykırı sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğine karar vermiş ve hiçbir kuruluş veya bireyin AB'nin söz konusu tedbirlerine uymamasını ya da bunların uygulanmasına yardımcı olmamasını istemişti.

Sözcü, "AB'nin Çin ile aynı doğrultuda ilerlemesini, Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamındaki soruşturmalarda hatalı uygulamalarını hızla düzeltmesini ve hükümetler arası diyalog yoluyla iletişimi güçlendirmesini umuyoruz" dedi.

AB tarafındaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen He, ulusal güvenliği ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.