Çin, ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı Yaptı

Çin, ABD\'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı Yaptı
26.06.2026 13:14
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukaya son vermesi için çağrı yaptı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Küba halkının yaşam ve kalkınma hakkını ihlal ederek uyguladığı ablukaya ve her türlü baskı ve zorlama eylemine derhal son verme çağrısında bulundu.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 23 Haziran'da, Küba hükümeti adına gelir sağladıkları gerekçesiyle beş şirket ve bir kişiye yaptırım uygulandığını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan tek taraflı yasadışı yaptırımlara karşı olduklarını belirten Guo, "Kendi ulusal koşullarına uygun sosyalist kalkınma yolunu izleme, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda Küba'yı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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