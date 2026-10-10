Çin, Antalya'daki uzay kongresinde astronot eğitimi ve ortak uçuş için davet yaptı - Son Dakika
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Çin, Antalya'daki uzay kongresinde astronot eğitimi ve ortak uçuş için davet yaptı

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Çin, Antalya\'daki uzay kongresinde astronot eğitimi ve ortak uçuş için davet yaptı
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Çin, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde insanlı uzay programındaki ilerlemelerini tanıttı. Yang Liwei, daha fazla ülkenin astronotlarını Çin'de eğitim almaya ve Çin Uzay İstasyonu'nda ortak uçuşlara katılmaya davet etti.

ANTALYA, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde insanlı uzay programındaki ilerlemelerini ve uluslararası işbirliğine yönelik hedeflerini tanıttı. Çin pavyonu da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen kongre, 100'den fazla ülkeden binlerce katılımcıyı uzay teknolojileri, gelecekteki uzay görevleri ve uluslararası işbirliği başlıkları etrafında bir araya getirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Baş Tasarımcı Yardımcısı Yang Liwei, kongrede yaptığı açıklamada, Çin'in uzay programının gelişmesiyle astronotların mesleki yeterliliklerine yönelik gereksinimlerin de arttığını söyledi.

Çinli astronotların uzay istasyonunda uzun süreli görevler üstlenmeye ve bilimsel deneylerin yanı sıra bakım ve onarım gibi alanlarda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirten Yang, Çin'in planladığı insanlı Ay görevinin ise daha ileri düzeyde yeterlilik gerektireceğini ifade etti.

Çin'in uzay alanındaki uluslararası işbirliğini genişletmek istediğini vurgulayan Yang, "Barışçıl kullanım ve karşılıklı yarar ilkeleri doğrultusunda, daha fazla ülkenin astronotlarını Çin'de eğitim almaya ve Çin Uzay İstasyonu'nda ortak uçuşlara katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Yang, iki Pakistanlı astronot adayının halen Çin'de eğitim gördüğünü ve Çinli astronotlarla ortak eğitimlere katıldığını belirterek, gelecekte Çin Uzay İstasyonu'nda görev yapmalarını umduğunu söyledi.

Yang'ın açıklamaları, Çin'in insanlı uzay programında kendi kapasitesini geliştirmenin yanı sıra diğer ülkelerle işbirliğini genişletmeye de önem verdiğine işaret etti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda Çinli firmanın kongreye katılmasının etkinliğin önemini artırdığını belirtti.

"Çin'e ve Çinli firmalara çok teşekkür ederim" diyen Kıraç, Türkiye'nin Çin'le uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Kongreyi ziyaret eden Türk uzay sektörü temsilcileri de Çin'in hızlı teknolojik gelişimine ve uzay alanındaki eğitim yaklaşımına dikkat çekti.

Ankara merkezli Şira Space şirketinin yöneticisi Gurur Gaye Günal da Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in uzay alanındaki ilerlemesini takdirle karşıladığını söyledi.

"Çin, dünyanın uzaydaki devleri arasında yer alıyor. Tiangong Uzay İstasyonu ve son dönemde gerçekleştirdiği roket fırlatmalarıyla da ciddi çıkışları oldu" diyen Günal, Çin'in teknolojik açıdan hızlı ilerleme kaydettiğini belirtti.

Çin'in uzay eğitimine yönelik yaklaşımından da etkilendiğini ifade eden Günal, ülkenin çocukluk çağından itibaren uzay eğitimini destekleyen bir yapı geliştirmesini hayranlık uyandıran bir gelişme olarak değerlendirdi.

Çinli özel şirketlerin kongredeki varlığına da değinen Günal, bu şirketlerin zamanla Türkiye pazarında kendilerini göstermeye başlayacağını ve Çin'in özel sektörünün dünya genelindeki varlığını artıracağını düşündüğünü söyledi.

Astronomiye ilgi duyan üniversite öğrencisi Ahmet Yılmaz ise Çin'in eğitim yaklaşımına dikkat çekerek, "Çin eğitim sistemine astronomi ve mühendislik alanlarını dahil etmiş. Bu yaptıklarını daha barışçıl ve dünyanın tamamına açık bir şekilde yapmak çok daha güzel diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in insanlı uzay programındaki ilerlemeleri, Tiangong Uzay İstasyonu ve uluslararası işbirliğine yönelik yaklaşımı, ülkenin uzay alanında giderek artan rolünü Antalya'daki kongrede ön plana çıkardı.

Kaynak: Xinhua
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