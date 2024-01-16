Çin, birçok ülkenin Taiwan\'ın bağımsızlığına karşı çıktığını ve ulusal yeniden birleşmeyi desteklediğini söyledi

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun tek Çin ilkesine bağlılığını açıkça yinelediğini, her ne biçimde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktığını ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi.

Taiwan bölgesinde 2024 yılında yapılan iki seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Rus tarafının her ne şekilde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktığını belirterek tüm dış güçlere bölgesel istikrar ve uluslararası güvenliğini baltalayan provokatif eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığı bildirildi.

Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Mao, Rus tarafının açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mao, Rusya'nın yanı sıra Endonezya, Vietnam, Kamboçya, Laos, Bangladeş, Filipinler, Sri Lanka, Nepal, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, Zimbabve, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Belarus, Sırbistan, Macaristan, Papua Yeni Gine, Küba, Venezuela, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Arap Birliği de dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluşun, yaptıkları açıklamalarla yahut basından gelen sorulara verdikleri yanıtlarla tek Çin ilkesine bağlılıklarını açıkça yinelediklerini kaydetti. Sözcü ayrıca bu ülke ve kuruluşların, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına güçlü destek verdiklerini, her ne biçimde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktıklarını ve Çin'in ulusal yeniden birleşme davasını desteklediklerini belirtti.

"Bu durum uluslararası toplumun adalet ve barış çağrısını temsil ediyor; uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını kararlılıkla desteklemeye yönelik yaygın uzlaşısını yansıtıyor, ayrıca zamanın ve tarihin trendini teşkil ediyor. Çin'in haklı duruşunu anlayan ve destekleyen bu ülkelere teşekkür ediyoruz" dedi.

Taiwan'da nasıl bir değişiklik gerçekleşirse gerçekleşsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğinin değişmeyeceğini kaydeden Mao, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve hiçbir zaman da olmayacağını vurguladı.

"Uluslararası toplumun tek Çin ilkesini desteklemeye yönelik hakim uzlaşısının ve bu ilkeye uzun süreli ve ezici çoğunlukla bağlılığın daha da pekişeceğine inanıyoruz" diyen Mao, Çin halkının "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahalelere karşı çıkmaya ve ulusal yeniden birleşmesini gerçekleştirme çabasına yönelik haklı davasının daha fazla kabul ve destek bulacağını sözlerine ekledi.