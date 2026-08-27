Çin'de Heyelan: 141 Kurtarma Ekibi Gönderildi - Son Dakika
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Çin'de Heyelan: 141 Kurtarma Ekibi Gönderildi

Çin\'de Heyelan: 141 Kurtarma Ekibi Gönderildi
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Xizang'daki heyelan sonrası 141 kurtarma ekibi gönderildi, 558 kişi kayıp, 3 ölü bildirildi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırında meydana gelen heyelanın ardından 141 kişilik ilk kurtarma ekibinin perşembe sabahı bölgeye ulaştığını bildirdi.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybederken, 558 kişiden haber alınamıyor. 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Heyelan: 141 Kurtarma Ekibi Gönderildi - Son Dakika

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