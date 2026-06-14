Çin'de Yapay Zeka İnovasyon Parkı - Son Dakika
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Çin'de Yapay Zeka İnovasyon Parkı

Çin\'de Yapay Zeka İnovasyon Parkı
14.06.2026 14:22
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Beijing'deki yapay zeka sanayi parkı, çok sayıda başarılı şirketi bir araya getiriyor.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yer alan somutlaştırılmış yapay zeka inovasyon sanayi parkı, söz konusu alanda çok sayıdaki başarılı şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Zhongguancun'da bulunan şirketlerin "yüksek yoğunluğu" sayesinde şirketlerin endüstri zinciri boyunca iş ortakları bulması son derece kolay. Öyle ki, ofis binasındaki merdivenleri inip çıkarak bile bunu başarabiliyorlar.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Yapay Zeka İnovasyon Parkı - Son Dakika

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