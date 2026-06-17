Çin\'den Küresel Yönetişim Raporu

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapor yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan rapor, Çin'in küresel yönetişime ilişkin ilke, öneri ve eylemlerini ortaya koyarken, uluslararası toplumda daha geniş bir mutabakatın teşvik edilmesini, küresel zorluklara daha etkili yanıt verilmesini ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşa edilmesini hedefliyor.

Raporda, küresel yönetişimin tüm insanlığın refahını ilgilendiren ortak bir girişim olduğu, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşasının ise dünyadaki tüm insanların uzun süredir peşinden gittiği ortak bir vizyonu temsil ettiği ifade edildi. Raporda ayrıca, Çin'in küresel yönetişime her zaman aktif şekilde katıldığı, katkıda bulunduğu ve inşasında rol oynadığı vurgulandı.

Raporda, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yeni dönemde insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu ortaya koyduğu hatırlatıldı. Xi'nin, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak yarar temelinde şekillenen bir küresel yönetişim sistemini teşvik ederek, eşit ve kurallı çok kutuplu bir dünya ile evrensel düzeyde fayda sağlayan kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin geliştirilmesi amacıyla gerçek çok taraflılık çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Raporda, Xi'nin 2025 yılında ortaya koyduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, nasıl bir küresel yönetişim sisteminin kurulması gerektiği ve küresel yönetişimin nasıl reforme edilip iyileştirileceği yönündeki çağın iki temel sorusuna Çin'in çözüm önerisini sunduğu belirtildi.

Rapora göre Küresel Yönetişim İnisiyatifi, ortaya konulmasının ardından kısa sürede yaklaşık 160 ülke ve uluslararası kuruluşun desteğini kazanırken, 60'tan fazla ülke de Küresel Yönetişim Dostlar Grubu'na katıldı. Uluslararası toplumun, inisiyatifin çok taraflılığın savunulması, güçlerin birleştirilmesi ve daha adil bir geleceğin inşasına yönelik net bir mesaj verdiğine inandığı kaydedildi.

Raporda, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi yönündeki eğilimle uyumlu olduğu ve uluslararası toplumun çok taraflılığı uygulama konusundaki güvenini güçlendirdiği belirtildi. İnisiyatifin, küresel yönetişimin iyileştirilmesine yönelik açık ve uygulanabilir bir yol haritası sunarken, çalkantılı dünyaya da değerli bir istikrar ve pozitif enerji kazandırdığı ifade edildi.

Çin'in, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşasını hızlandırmak amacıyla Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaya koyduğu belirtilen raporda, Birleşmiş Milletler'in otorite ve statüsünün kararlılıkla desteklenmesinin inisiyatifin etkili şekilde uygulanmasının temel koşulu olduğu vurgulandı.

Rapora göre inisiyatifin başarısı, büyük ülkelerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesine ve tüm ülkelerin barış ve kalkınma alanındaki eksikliklerin giderilmesi için birlik içinde işbirliği yapmasına da bağlı. Bu kapsamda tüm ülkelerin, yeni arayışlara yönelmek yerine merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi kararlılıkla koruması, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni savunması ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkilerin temel normlarına bağlı kalması gerektiği vurgulandı.

Raporda ön söz ve sonuç bölümlerine ek olarak "Dünya Günümüzde Ciddi ve Karmaşık Sorunlarla Karşı Karşıya", "Küresel Yönetişim İnisiyatifi Zamanımızın Sorunlarına Çözüm Öneriyor", "Çin'in Küresel Yönetişimin Teşvik Edilmesine Katkısı", "Değişimin Daha Parlak Bir Geleceğe Doğru Yönlendirilmesi" ve "Tarihin Kritik Dönüm Noktasında Birlikte İleriye Gitme" başlıklı beş bölüm yer alıyor.