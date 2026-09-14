Çin'den yapay zeka CEO'larına yanıt, Guo Jiakun korku salmayı eleştirdi - Son Dakika
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Çin'den yapay zeka CEO'larına yanıt, Guo Jiakun korku salmayı eleştirdi

Çin\'den yapay zeka CEO\'larına yanıt, Guo Jiakun korku salmayı eleştirdi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, sektörün önde gelen teknoloji şirketleri CEO'larının yapay zeka gelişimini yavaşlatma çağrısını değerlendirdi. Guo, toplumlara korku salmanın ve yıkıcı rekabetin küresel yapay zeka yönetişimi sürecini aksatacağını, bunun hiç kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, toplumlara korku salmanın, cepheleşmenin ve yıkıcı rekabetin, küresel yapay zeka yönetişimi sürecini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek, bunun hiç kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, sektörün önde gelen bazı teknoloji şirketlerinin CEO'larının, yapay zeka teknolojisinin gelişimini yavaşlatma çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Yapay zekanın gelişimi tüm insanlığın refahını ilgilendiriyor. Tüm taraflar, yapay zekanın iyilik amacıyla ve herkesin yararına olacak şekilde açık ve kapsayıcı biçimde geliştirilmesini ortaklaşa teşvik etmeli" dedi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın kötüye kullanılmasına dair endişelerin artması üzerine cumartesi günü yaptığı açıklamada, şirketlere, yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatma çağrısında bulunmuştu. xAI CEO'su Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman da Amodei ile aynı fikirde olduklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den yapay zeka CEO'larına yanıt, Guo Jiakun korku salmayı eleştirdi - Son Dakika

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