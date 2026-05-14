Çin\'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru

HEFEİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, optik kuantum bilişim teknolojisinde yeni bir dünya rekoruna imza atan "Jiuzhang 4.0" adlı programlanabilir bir kuantum bilgisayar prototipi geliştirdi.

Nature dergisinde çarşamba günü yayımlanan çalışmaya göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liderliğindeki ekip, prototipi "Gauss bozon örneklemesi" problemini çözmek için kullandı. Çalışmada, sistemin bu işlemi dünyanın en güçlü süper bilgisayarından 10 üzeri 54 kat daha hızlı çözdüğü belirtildi.

Araştırmacılar, 3.050 fotona kadar kuantum durumlarını manipüle edip tespit ettiklerini, bunun bir önceki "Jiuzhang 3.0" ile ulaşılan 255 fotonluk seviyeye kıyasla önemli bir sıçrama olduğunu ifade etti.