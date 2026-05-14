Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru

Çin\'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru
14.05.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli bilim insanları, 'Jiuzhang 4.0' ile kuantum bilişimde yeni bir rekor kırdı.

HEFEİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, optik kuantum bilişim teknolojisinde yeni bir dünya rekoruna imza atan "Jiuzhang 4.0" adlı programlanabilir bir kuantum bilgisayar prototipi geliştirdi.

Nature dergisinde çarşamba günü yayımlanan çalışmaya göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liderliğindeki ekip, prototipi "Gauss bozon örneklemesi" problemini çözmek için kullandı. Çalışmada, sistemin bu işlemi dünyanın en güçlü süper bilgisayarından 10 üzeri 54 kat daha hızlı çözdüğü belirtildi.

Araştırmacılar, 3.050 fotona kadar kuantum durumlarını manipüle edip tespit ettiklerini, bunun bir önceki "Jiuzhang 3.0" ile ulaşılan 255 fotonluk seviyeye kıyasla önemli bir sıçrama olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:51:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayar Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.