Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Mısır'ın bundan 68 yıl önce Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ve Afrika devletlerinden biri olduğunu belirterek, aradan geçen zamanda uluslararası durumdaki değişimlere rağmen iki ülke arasında güvenin ve işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

Çin'in son dönemde "ulusal canlanma" ve "güçlü bir ülke olma" yolunda adımlar attığına, bunun Çin ile Mısır işbirliğinde tarihi fırsatlar doğurduğuna dikkati çeken Şi, Mısır ile sanayi, tarım ve altyapı gibi geleneksel işbirliği alanları dışında iletişim, enformasyon, yenilenebilir enerji, tıbbi bakım hizmetleri gibi yeni alanlarda işbirliği kapıları açmayı istediklerini vurguladı.

Şi, Çin'in, Mısır'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklediğini, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeyi istediklerini dile getirdi.

Liderler, Gazze'deki krizi ele aldı

İki lider, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kriz ve Filistin sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Gazze'deki saldırıların çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığına ve insani durumun son derece ciddi olduğuna işaret eden Şi, en önemli önceliğin derhal ateşkesin sağlanarak çatışmaya son verilmesi ve daha ciddi bir insani krizin önlenmesi olduğunu belirtti.

Şi, "iki devletli çözümün" Filistin sorunundan çıkışın tek yolu olduğunun altını çizerek, Filistin'in BM üyesi olmasını desteklediklerini yineledi.

Çin'in, Mısır'ın, gerilimin düşürülmesi ve Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda oynadığı rolü takdir ettiklerini ifade eden Şi, Filistin sorununa kapsamlı, asil ve kalıcı çözüm bulunması için Mısır ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Çin'in Filistin sorununda tutarlı şekilde adalete ve adil bir tutuma bağlı olmasını takdir ettiklerini dile getirerek Gazze Şeridi'ndeki gerilimin düşürülmesi için Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Görüşmenin ardından Çin ile Mısır arasında Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yatırım ve ekonomik işbirliği ile gümrük, karantina ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki lider, Çin ile Mısır arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak açıklama da yayımladı.