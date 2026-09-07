Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed\'i kutladı

BEİJİNG, Eylül 7 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'e kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü mesajında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Çin'in İslam dünyasıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Wang son yıllarda her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki ilişkilerin derinleşmeye devam ederek daha somut bir nitelik kazandığını ve tarafların temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerini desteklediğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Wang, teşkilat ve İslam dünyasıyla ilişkileri ilerletmek için Genel Sekreter ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.