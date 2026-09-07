Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed'i kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed'i kutladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed\'i kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'e kutlama mesajı gönderdi. Wang, İİT'nin Çin-İslam dünyası ilişkilerinde köprü olduğunu belirterek, ilişkilerin derinleştiğini ve Genel Sekreter ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, Eylül 7 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'e kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü mesajında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Çin'in İslam dünyasıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Wang son yıllarda her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki ilişkilerin derinleşmeye devam ederek daha somut bir nitelik kazandığını ve tarafların temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerini desteklediğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Wang, teşkilat ve İslam dünyasıyla ilişkileri ilerletmek için Genel Sekreter ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed'i kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi “Spor oldu“ Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada

11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:12
Griezmann’ın zor anları Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:29
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler
Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:28:38. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Ahmed'i kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement