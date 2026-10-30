Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzlanda mevkidaşıyla görüşüp 55. yılını hatırlattı

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile İzlanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlattı. İzlanda'nın tek Çin ilkesine olan kararlı bağlılığını takdir ettiklerini belirten Wang, İzlanda ile kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, iki tarafın, koordinasyonunu güçlendirmesi ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek üzere çalışması gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin-İzlanda ilişkilerinin geliştirilmesinde elde edilen başarının, ülkelerin büyüklüğüne bakılmaksızın aralarındaki eşitliğin korunması, birbirlerinin bağımsız kalkınma yolu tercihlerine saygı gösterilmesi ve karşılıklı güvene dayalı kazan-kazan işbirliğinin sağlanmasına dayandığını kaydetti.

Wang, İzlanda ile kalkınma fırsatlarını paylaşmaya, işbirliği potansiyelinden yararlanmaya ve ekonomi, ticaret, jeotermal enerji, yeşil dönüşüm, okyanus ve Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili meseleler gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Wang, iki tarafın, turizm, ortak bilimsel araştırmalar ve personel eğitimi alanlarında etkileşimi artırması ve halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu kararlılıkla teşvik etmesi gerektiğini de dile getirdi.

Wang, mevcut çalkantılı uluslararası konjonktürde iki ülkenin de çok taraflılığı, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve uluslararası ilişkilerde Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü ortaklaşa savunmak üzere aralarındaki koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Gunnarsdottir'e ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumu hakkında da bilgi verdi.

Gunnarsdottir ise Çin'in başarısının dünya için son derece önemli olduğunu belirterek, İzlanda'nın ikili ilişkilere büyük önem verdiğini ve Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin'in muazzam kalkınma başarılarını büyük takdirle karşıladıklarını ifade eden Gunnarsdottir, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinde ileriye doğru adımlar atmak ve ekonomi, ticaret, balıkçılık, jeotermal enerji, yeşil enerji ve Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili meseleler gibi alanlarda işbirliğini sürekli olarak derinleştirip genişletmek üzere Çin ile aktif şekilde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Gunnarsdottir, uluslararası hukukun üstünlüğünü, serbest ticareti ve çok taraflı mekanizmaları korumak ve küresel sorunların üstesinden ortaklaşa gelmek üzere Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.