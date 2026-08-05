Çin, Ebola Salgınıyla Mücadelede Afrika'ya Yardım Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Ebola Salgınıyla Mücadelede Afrika'ya Yardım Seferberliği

Çin, Ebola Salgınıyla Mücadelede Afrika\'ya Yardım Seferberliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Ebola salgınına karşı Afrika'ya sağlık ekipleri göndermeye devam edeceğini duyurdu.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgının en kısa sürede sona erdirilmesi amacıyla Afrika ülkelerine yardım etmeye ve gereken desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında Çin hükümetinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderdiği ve 1 Ağustos'ta başkent Kinşasa'ya ulaşan üçüncü sağlık ekibi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'daki Ebola salgınının başından itibaren Çin'in durumu ciddiyetle ele aldığını belirten Lin, salgınla mücadele kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderdiklerini ve bu çabalarının geniş takdir topladığını ifade etti.

Üçüncü sağlık ekibinde epidemiyoloji, sağlık karantinası, klinik tedavi ve patojen laboratuvar testi uzmanları yer alıyor. Lin, ekibin önceki ekiplerin çalışmalarını temel alarak, salgın önleme ve kontrol ihtiyaçları doğrultusunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve uluslararası kuruluşlarla etkileşim ve koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Lin, "Ebola salgını yayılmaya devam ederken, sağlık uzmanlarımızın birikimini kıtaya taşımaya, Afrika ülkelerine yardım etmeye ve salgının kısa sürede sona ermesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ebola Salgınıyla Mücadelede Afrika'ya Yardım Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır
Markete giderken dehşetle karşılaştı Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons 1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Anthony Taylor’a Milli Takım forması hediye edildi Herkes aynı detaya takıldı Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı
Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:57
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Transferden vazgeçtiler
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:33
Salah’ın karnındaki izler merak konusu oldu Gerçek bambaşka çıktı
Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Ebola Salgınıyla Mücadelede Afrika'ya Yardım Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.