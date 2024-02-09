Çin'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı - Son Dakika
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Çin'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı

Çin\'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı

Çin'in Anhui eyaletinde eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu resim sanatı 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl resmi sanatının dördüncü kuşak mirasçısı olan Tong Min, eserlerinde geleneksel sanatsal tarza modern bir dokunuş getiriyor.

09.02.2024 16:49
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HEFEİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu resim sanatı 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl resmi sanatının dördüncü kuşak mirasçısı olan Tong Min, eserlerinde geleneksel sanatsal tarza modern bir dokunuş getiriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı - Son Dakika
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