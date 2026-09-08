Çin'in Nepal'e acil yardım uçağı dördüncü kez havalandı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nepal'e gönderilen acil yardım malzemelerinin dördüncü partisinin salı sabahı yola çıktığını açıkladı. Mao, Çin'in felaketler karşısında Nepal'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nepal'e gönderilen acil yardım malzemelerinin dördüncü partisinin salı sabahı yola çıktığını duyurdu.
Mao düzenlediği basın toplantısında, yaşanan trajik felaketler karşısında Çin'in zorlukların üstesinden birlikte gelmek için Nepal'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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