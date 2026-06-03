Çin-İngiltere İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Çin-İngiltere İlişkileri Gelişiyor

Çin-İngiltere İlişkileri Gelişiyor
03.06.2026 13:16
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere ile eşit ve adil iş ortamı çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin Çinli şirketlere eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sunmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve işbirliğinin derinleşmesi için uygun bir ortam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile birlikte salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 11. Çin-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yılın başında Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke liderlerinin, uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Wang, iki ülke arasında tüm alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin günümüzde tamamen yeniden tesis edildiğini ve kademeli olarak rayına oturduğunu ifade etti.

Wang, iki tarafın da iletişimi güçlendirmek, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, ikili ilişkilerin uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklık olarak konumlandırılmasını sürdürmek, üst düzey etkileşimi güçlendirmek ve dünya barış, istikrar, refah ve kalkınmasına ortaklaşa katkıda bulunmak amacıyla daha tatbiki ve somut sonuçların elde edilmesini teşvik etmek üzere çalışması gerektiğini belirtti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) yalnızca Çin kalkınmasına yönelik ayrıntılı plan olmadığına dikkat çeken Wang, planda dünyanın geri kalanı için de fırsatlar yer aldığını kaydetti. Planın İngiltere'nin modern sanayi stratejisiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ifade eden Wang, her iki tarafa da karşılıklı başarı için bu fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin, doğru ve tarafsız bir yol izlemede öncülük etmesi, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını güvence altına alması, BM Şartı'na riayet etmesi, gerçek çok taraflılığa bağlı kalması ve daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşasını ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Cooper ise uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklığın büyük önem taşıdığını ve her iki tarafın çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Cooper, uluslararası konjonktürün çalkantılı ve karmaşık olduğu bir dönemde küresel zorlukların üstesinden ortaklaşa gelmek üzere İngiltere ve Çin'in diyalog ve işbirliğini güçlendirmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Cooper, kurumsal diyaloğu teşvik etmek ve ekonomi ve ticaret, finans, enerji, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Çin tarafıyla çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Taiwan meselesine ilişkin politikalarının değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydeden Cooper, Çin tarafıyla samimi diyaloğu sürdürmeye, farklılıkları yapıcı ve uygun şekilde ele almaya ve İngiltere-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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