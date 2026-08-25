Çin İnsansı Robot Standartları Geliştiriyor - Son Dakika
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Çin İnsansı Robot Standartları Geliştiriyor

Çin İnsansı Robot Standartları Geliştiriyor
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Çin, 2028'e kadar insansı robot sektörü için 100 temel standart belirleyecek.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2028 yılına kadar insansı robot sektörüne yönelik en az 100 temel standart belirlenmesi önerisinde bulundu.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın hazırladığı, insansı robot sektörü için ulusal standart sisteminin geliştirilmesine yönelik taslak, 25 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne sunulacak.

Önerilen standartlar, yetenek testi ve değerlendirme yöntemleri, kilit teknolojiler, platformlar ve sistemler, uygulama senaryoları ve güvenlik yönetişimi gibi alanları kapsayacak. Taslakta ayrıca 2028 yılına kadar sistematik, bilimsel temellere dayalı ve koordineli bir standart sistemi kurulması ve 200'den fazla işletmenin bu standartların yaygınlaştırılması ve uygulanmasında rol alması hedefleniyor.

Taslakta insansı robotlar, karmaşık görevleri otonom şekilde yerine getirebilen, insan benzeri şekil ve yeteneklere sahip, yapay zeka destekli yeni nesil akıllı terminaller olarak tanımlanıyor.

Taslağa göre, sektörün hızla gelişmesi, teknolojik yeniliklere, ürün geliştirmeye ve büyük ölçekli uygulamaya yön verecek, terminoloji, arayüz, test ve değerlendirme konularını kapsayan ortak standartların acilen geliştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirdi. Çin'de ve diğer ülkelerde insansı robotlarla ilgili 100'den fazla standart halihazırda geliştirme veya ön araştırma aşamasında bulunuyor.

İnsansı robotların yeteneklerini derecelendirmede kullanılan metodolojilerin standarda kavuşturulmasını öngören taslakta, insansı robotlara özgü tanımlayıcıların, kodlama kurallarının ve tanımlama mekanizmalarının da standart hale getirilmesi öneriliyor.

Bakanlık, 20 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında Çin'in 400'den fazla insansı robot modeli geliştirdiğini ve bu sayının dünya genelindeki toplamın yarısından fazlasını oluşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İnsansı Robot Standartları Geliştiriyor - Son Dakika

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