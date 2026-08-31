Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi - Son Dakika
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Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi
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Üç ülkenin liderleri, stratejik demiryolu projesini destekliyor; ekonomik kalkınma hedefleniyor.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen projelerinden biri olan Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu, üç ülkenin liderleri tarafından bizzat destekleniyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinden başlayan güzergah, Kırgızistan'ın dağlık arazisinden geçerek Özbekistan'a ulaşıyor.

Üç ülkeye ve halklarına fayda sağlayan stratejik bir koridor haline gelen demiryolu, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak. Güzergah altyapı bağlantısı, ekonomi ve ticaret etkileşimlerinin ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesinde de önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Özbekistan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi - Son Dakika

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