Çin, Küba\'nın Yanında Durmaya Devam Edecek

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in adaleti savunarak Küba'nın yanında durmaya, Küba halkının haklı davasını desteklemeye ve ülkenin ekonomik kalkınması ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü New York'ta Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi" konulu üst düzey toplantıya katıldığı için Bruno Rodriguez'e teşekkür etti.

Wang, söz konusu toplantının tüm tarafların ortak beklentilerini yansıttığını ve geniş çapta yankı bulup destek gördüğünü belirterek, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması için her ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi ile güç siyaseti ve zorbalığa karşı çıkılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Küba'yı BM Güvenlik Konseyi üst düzey toplantısına davet ettiği için Çin'e teşekkürlerini sunan Rodriguez, ülkesinin devrimden bu yana en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını ve bunun temel nedeninin ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka ile yaptırımlar olduğunu söyledi.

Rodriguez, Çin'in Küba'nın egemenliği ve güvenliğine verdiği kararlı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, zor dönemlerde Küba'nın yanında duran Çin'e minnettar olduklarını ifade etti.

Çin'in desteğinin iki ülke arasındaki özel dostluğu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Rodriguez, Taiwan, Xinjiang ve Hong Kong meselelerinde Çin'in haklı tutumunu desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Rodriguez ayrıca, sosyalist davayı ilerletmek ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti savunmak amacıyla Çin ile stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.