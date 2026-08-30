Çin, Nepal'deki Kurtarma Çalışmalarına Destek Gönderdi
Çin, Nepal hükümetinin talebiyle 5 tünel uzmanı göndererek hidroelektrik santrali kurtarma çalışmasını destekliyor.
BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Nepal hükümetinin talebi üzerine hidroelektrik santrali tünelinde yürütülen kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere 5 tünel uzmanı görevlendirdi.
Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinden helikopterle hareket eden Çinli uzmanlar, cumartesi günü Beijing saatiyle 16.58'de Nepal'deki afet bölgesine ulaşarak derhal sahada çalışmaya başladı.
Bakanlık, kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dört tünel uzmanının daha bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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