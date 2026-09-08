Çin-Orta Asya güvenlik konferansında Wang Xiaohong işbirliği mesajı verdi - Son Dakika
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Çin-Orta Asya güvenlik konferansında Wang Xiaohong işbirliği mesajı verdi

Çin-Orta Asya güvenlik konferansında Wang Xiaohong işbirliği mesajı verdi
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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de düzenlenen Çin-Orta Asya Kamu Güvenliği ve İçişleri Bakanları Konferansı'nda, terörizm ve sınır ötesi suçlarla mücadelede işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin- Orta Asya Kamu Güvenliği ve İçişleri Bakanları Konferansı mekanizmasını Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında tüm alanlardaki işbirliğinin örneği haline getirmek için Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Devlet Konseyi üyesi olan Wang pazartesi günü ülkenin başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Orta Asya Kamu Güvenliği ve İçişleri Bakanları Konferansı'nda ana konuşmasını yaptı.

Wang, dört büyük küresel inisiyatifi etkin şekilde hayata geçirmek, Çin-Orta Asya Ruhu'nu kararlılıkla ileriye taşımak ve "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla ortaklaşa mücadele etmenin yanı sıra sınır ötesi suçlarla mücadele, göç yönetimi, yurtdışındaki çıkarların korunması ve kolluk kapasite inşası gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği kapsamındaki önemli projelerin güvenliğini güçlendirmek için Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Beş Orta Asya ülkesinin heyet başkanları da konuşmalarında, toplantının sonuçlarını hayata geçirme, kolluk ve güvenlik işbirliğini derinleştirme ve bölgede kalıcı güvenlik ve refaha katkıda bulunmaya kararlı olduklarını ifade ettiler.

Wang, aynı gün Kırgızistan ve Kazakistan içişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Orta Asya güvenlik konferansında Wang Xiaohong işbirliği mesajı verdi - Son Dakika

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