Çin, Pasifik ada ülkeleriyle polis işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Çin, Pasifik ada ülkeleriyle polis işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı

Çin, Pasifik ada ülkeleriyle polis işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı
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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Pasifik ada ülkeleriyle polis kapasite geliştirme ve işbirliği diyalog mekanizmasını derinleştirmek istediklerini söyledi. Beijing'deki 5. Bakanlar Diyaloğu'nda konuşan Wang, bu işbirliğinin bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, polis teşkilatları arasındaki kapasite geliştirme ve işbirliğine yönelik bakanlar düzeyindeki diyalog mekanizmasını derinleştirmek ve daha somut sonuçlar elde etmek üzere Pasifik ada ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Polis Kapasitesi Geliştirme ve İşbirliği 5. Bakanlar Diyaloğu'nda konuştu.

Bakanlar düzeyindeki diyalog mekanizmasının kurulmasından bu yana Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki karşılıklı güvenin temelinin daha da güçlendiğini belirten Wang, eğitim ve etkileşimlerin derinleşerek daha da güçlendiğini, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin somut ve etkili sonuçlar verdiğini, polis teşkilatları arasındaki bağların güçlendiğini ve karşılıklı anlayışın arttığını ifade etti. Wang, tüm bunların bölgesel refah, istikrar ve kalkınmanın teşvik edilmesinde olumlu rol oynadığını vurguladı.

Wang, Çin ve Pasifik ada ülkeleri liderleri arasında varılan önemli mutabakatı titizlikle hayata geçirmek, dört büyük küresel inisiyatifi aktif şekilde uygulamak, açıklık ve kapsayıcılığa bağlı kalmak, çok taraflı işbirliğini güçlendirmek ve ortak geleceğe sahip Çin-Pasifik ada ülkeleri topluluğunun inşasına daha büyük katkı sağlamak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Toplantı, Wang ve Vanuatu İçişleri Bakanı Andrew Napuat'ın ortak başkanlığında gerçekleştirildi.

Wang, aynı gün Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Lucas Philippe, Interpol Genel Sekreteri Valdecy Urquiza ve Vanuatu İçişleri Bakanı Andrew Napuat ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Pasifik ada ülkeleriyle polis işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

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