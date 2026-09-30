Çin raporuna göre üretken yapay zeka kullanıcısı haziran sonunda 700 milyonu aştı - Son Dakika
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Çin raporuna göre üretken yapay zeka kullanıcısı haziran sonunda 700 milyonu aştı

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Çin raporuna göre üretken yapay zeka kullanıcısı haziran sonunda 700 milyonu aştı
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Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı haziran sonu itibarıyla 700 milyonu aştı ve kullanım yaygınlığı yüzde 50'nin üstüne çıktı. Rapora göre kullanıcıların yüzde 76'sı yapay zekayı sorularına yanıt bulmak için kullanıyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı haziran sonu itibarıyla 700 milyonu aştı.

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin salı günü yayımladığı rapora göre, ülkede üretken yapay zekanın kullanım yaygınlığı yüzde 50'nin üstüne çıktı.

Yapay zeka teknolojisinin çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çeken raporda, üretken yapay zekanın öncelikle bir sohbet aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

Rapora göre, kullanıcıların yüzde 76'sı yapay zekayı sorularına yanıt bulmak için kullandı.

Akıllı cihaz alışverişlerinin ön plana çıktığı akıllı teknoloji tüketim potansiyelinin artış hızına dikkat çekilen raporda, internet kullanıcılarının yüzde 38,7'sinin son altı ayda çevrimiçi ortamda akıllı cihaz satın aldığı ifade edildi.

Rapora göre Çin, 100.000 grafik işlem birimine sahip ilk yerli yapay zeka süper kümesini hizmete sokarak yapay zeka alanındaki bağımsız inovasyon faaliyetlerini pekiştirdi.

Raporda, üretken yapay zekanın derinlemesine endüstriyel dönüşüm ve gelişimi güçlendirerek çeşitli sektörleri daha akıllı hale getirdiği bildirildi.

Somutlaştırılmış yapay zekanın, yapay zeka gelişiminin en aktif alanlarından biri olduğuna işaret eden raporda, karmaşık görevleri yerine getirme yetenekleri giderek gelişen somutlaştırılmış yapay zeka robotlarının endüstriyel imalat, cerrahi operasyonlar ve günlük yaşam hizmetleri gibi birçok sektörde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Rapor, Beijing'de düzenlenen 2026 Çin İnternet Altyapı Kaynakları Konferansı'nda kamuoyuna açıklandı.

Kaynak: Xinhua
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