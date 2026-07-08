Çin-Rusya Medya İşbirliğinin 70. Yıldönümü - Son Dakika
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Çin-Rusya Medya İşbirliğinin 70. Yıldönümü

Çin-Rusya Medya İşbirliğinin 70. Yıldönümü
08.07.2026 16:35
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Çin ve Rusya'nın medya işbirliğinin 70. yılı dolayısıyla ortak medya turu Moskova'da başladı.

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Xinhua Haber Ajansı ile Rusya'nın TASS haber ajansı arasındaki işbirliğinin 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Çin-Rusya sınır ötesi ortak medya turunun açılış töreni pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki TASS genel merkezi önünde gerçekleştirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova etkinliğe katılarak medya turunun açılış kurdelasını birlikte kesti.

Çernişenko yaptığı konuşmada, TASS ile Xinhua arasındaki ortaklığın, iki ülke liderlerinin rehberliği ve desteğiyle giderek güçlendiğini belirtti. Ortak medya turunun Rusya ayağının, Rusya'nın "Altın Halka" kültür ve turizm rotası boyunca gerçekleştirilecek saha röportajlarına odaklanacağını ifade eden Çernişenko, iki taraftan toplam 25 gazeteciden oluşan heyetin, Rusya'nın "tarih ders kitabı" olarak nitelendirilen birçok tarihi ve kültürel kentini ziyaret edeceğini söyledi.

Kondraşov ise ortak medya turunun, Rus ve Çin medyası arasındaki işbirliğinin güçlü temellerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Zhang da iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği ve liderliği sayesinde Çin-Rusya ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemini yaşadığını belirterek, medyanın ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Zaharova ise iki ajansın geçmişteki işbirliğini gözden geçirip, yeni ortak projeler geliştirmesinin artık gerekli olduğunu vurguladı. Saha ziyaretleri, kişisel deneyimler ve yerinde gerçekleştirilen temasların izlenimleri pekiştirmeye ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirten Zaharova, Xinhua muhabirlerinin Altın Halka güzergahındaki turistik noktaları ziyaret edeceğini ve bu rotanın Rusya ile Çin arasında bir "dostluk yoluna" dönüşeceğini söyledi.

Biri Rusya'da diğeri Çin'de olmak üzere iki etaptan oluşan ortak medya turunun Rusya ayağının teması "Dostluk Yolları: Geçmişi Korumak, Gelecek İçin Çabalamak" olarak belirlendi. Bu kapsamda ortak heyet, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Altın Halka güzergahında seyahat ederek çok sayıda tarihi ve kültürel kente ilişkin haber hazırlayacak. Medya turu daha sonra Çin ayağıyla devam edecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Rusya Medya İşbirliğinin 70. Yıldönümü - Son Dakika

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