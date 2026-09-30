Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin 301. Madde benzeri mekanizmasına karşı uyardı - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin 301. Madde benzeri mekanizmasına karşı uyardı

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Çin Ticaret Bakanlığı, AB\'nin 301. Madde benzeri mekanizmasına karşı uyardı
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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, bazı AB ülkelerinin "301. Madde" benzeri mekanizma hazırladığı iddiasına karşı bunun korumacılık ve tek taraflılık örneği olduğunu, Çin-AB ticaretini bozacağını söyledi. Sözcü, AB ayrımcı önlemlerde ısrar ederse Çin'in karşılık vereceğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin girişimiyle "301. Madde" benzeri bir mekanizma hazırlandığı iddialarına dikkat çekerek, tipik bir korumacılık ve tek taraflılık örneği olan söz konusu mekanizmanın, Çin ile AB arasındaki ticareti ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağını söyledi.

Sözcü salı günü, bazı AB ülkelerinin ortak bir belge hazırladığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu belgede Avrupa Komisyonu'na, "301. Madde" benzeri bir Avrupa mekanizmasının geliştirilmesini hızlandırma ve Çin'e karşı daha sert önlemler alma çağrısı yapıldığı bildirilmişti.

Söz konusu mekanizmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, hatta ters tepebileceğini belirten sözcü, AB'nin de geçmişte bu tür önlemlerin mağduru olduğunu hatırlattı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün önemli bir üyesi olan AB'nin kendisini uzun süredir çok taraflılığın savunucusu olarak lanse ettiğini belirten sözcü, AB'nin örnek teşkil etmek yerine örgütün kurallarını ihlal etmede başı çekmesinin, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde zayıflatacağını ifade etti.

Sözcü, Çin ve AB'nin halihazırda ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamında diyaloğu sürdürdüğünü ve karşılıklı endişeleri gidermenin yollarını araştırdığını söyledi.

Sözcü, AB'nin Çin ile diyalog ve istişare yürüttüğü bir dönemde Çin'e yönelik baskıyı artırmasının, karşılıklı güvene ciddi zarar vereceğini, genel istişare sürecini aksatacağını ve Çin-AB arasındaki daha geniş kapsamlı ekonomik ve ticari işbirliğini etkileyeceğini vurguladı.

Çin'in AB'ye, farklılıkları diyalog yoluyla yönetme yönündeki doğru çizgide kalma çağrısında bulunduğunu belirten sözcü, AB'nin müteakip adımlarını yakından takip edeceklerini söyledi.

Sözcü, AB'nin Çinli şirketleri veya ürünleri hedef alan ayrımcı ve kısıtlayıcı önlemler getirmekte ısrar etmesi halinde Çin'in, kendi sektörlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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