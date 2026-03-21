Çin ve Apple Arasında Ticaret Görüşmesi

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelerek Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanı sıra Apple'ın Çin'deki ticari faaliyetleri ve gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ekonomi ve ticaret heyetlerinin yürüttüğü altı tur görüşmenin önemli mutabakatlarla sonuçlandığını belirtti.

Wang ayrıca, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiği ve küresel ekonominin istikrarı açısından büyük önem taşıdığı konusunda tarafların görüş birliğine vardığını ifade etti.

Wang, Çin'in açık bir dünya ekonomisi inşa etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasının küresel belirsizlik ortamında istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını dile getirdi.

Ülkesinin yüksek standartlı bir dışa açılma süreci yürüttüğünü ve dayanıklı, yeşil ve inovasyon odaklı tedarik zincirleri oluşturmaya odaklandığını belirten Wang, Apple'ın Çin pazarındaki gelişimine olan güvenini korumasını ve Çin'in kalkınma hamlesinin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Tim Cook ise Çin'in Apple için en önemli üretim üssü ve tedarik zincirinin ana kaynağı olduğunu belirterek ülkenin stratejik önemini bir kez daha vurguladı.

Apple'ın Çin'deki inovasyon, yeşil kalkınma ve endüstriyel zincir işbirliklerini derinleştirdiğini ve bu stratejinin Çin'in 15. Beş Yıllık Planı (2026-2030) ile tam uyum gösterdiğini kaydeden Cook, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin istikrarlı bir zeminde ilerlemesini umduğunu sözlerine ekledi.

Cook ayrıca hükümetin "iç tüketimi canlandırmaya yönelik teşviklerini takdirle karşıladıklarını ve bu teşviklere dahil olmaktan son derece memnuniyet duyduklarını" belirtti.

Cook, aynı gün Beijing'de Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile de bir araya gelerek Apple'ın Çin pazarına verdiği önemi ve yatırım taahhütlerini yineledi.

Cook basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl Çin pazarı için "sürekli büyüme" hedefleyen yeni bir planı olduğunu söyledi.

Cook'un, 22-23 Mart tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek 2026 Çin Kalkınma Forumu'na katılması bekleniyor.