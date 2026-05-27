Çin ve Arjantin\'den Stratejik Ortaklık Vurgusu

NEW YORK, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Arjantinli mevkidaşı Pablo Quirno, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ikili tatbiki işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi" konulu oturumu çerçevesinde Quirno ile bir araya geldi.

Wang görüşmede Çin ile Arjantin'in Birleşmiş Milletler'i birlikte destekleyip güçlendirmesi, ayrıca küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, iki ülke liderinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini desteklemek amacıyla Arjantin ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Arjantin'in "tek Çin" ilkesine bağlılığını takdir ettiklerini vurgulayan Wang, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik tamamlayıcılığa dikkat çekerek, her iki tarafın da çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, iki tarafı ilişkileri olumsuz etkileyebilecek unsurları uygun şekilde yönetmeye çağırdı.

Çin'in ne jeopolitik rekabet peşinde olduğunu ne de diğer ülkelerden taraf seçmelerini istediğini belirten Wang, Çin-Arjantin işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını, bunun yalnızca karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği anlayışına dayandığını ifade etti.

Quirno ise Falkland Adaları konusunda verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür ederek, ülkesinin "tek Çin" ilkesine olan bağlılığını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Quirno, iki ülke halkına fayda sağlamak ve Arjantin-Çin ilişkilerinin stratejik niteliğini güçlendirmek amacıyla Çin ile ortak çıkarları geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.