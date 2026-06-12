Çin ve İngiltere'den Derin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve İngiltere'den Derin İşbirliği Vurgusu

Çin ve İngiltere\'den Derin İşbirliği Vurgusu
12.06.2026 14:02
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Peter Burnett, Beijing ve Londra'nın finans, teknoloji ve sağlıkta güçlü işbirlikleri kuracağını belirtti.

LONDRA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin- İngiltere İş Konseyi Başkanı Peter Burnett, Beijing ve Londra'nın, finans, teknoloji, sağlık ve inovasyon alanlarındaki güçlü tamamlayıcılıkları sayesinde daha derin işbirliği kuracağından emin olduğunu söyledi.

Burnett çarşamba günü Londra'da Çin yatırımlarının tanıtıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada iki kenti, gelecekteki büyüme ve işbirliği açısından "doğal ortaklar" olarak nitelendirdi.

Burnett, Beijing'in ileri teknoloji, sağlık hizmetleri, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve modern finansal hizmetler alanlarındaki güçlü yönleriyle Çin'in önde gelen araştırma ve inovasyon merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Beijing'in yüksek kaliteli kalkınmaya verdiği önem sayesinde İngiliz şirketlerinin, Çin'deki uzman, araştırma kurumu, politika yapıcı ve önde gelen şirketlere erişim imkanı bulduğunu vurgulayan Burnett, özellikle finans ve sağlık hizmetleri alanlarının işbirliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İngiliz şirketlerinin, finans ve profesyonel hizmetler, yaşam bilimleri, eğitim, teknoloji, temiz enerji ve yaratıcı endüstriler alanlarında güçlü potansiyele sahip olduğunu kaydeden Burnett, bunun Beijing'in kalkınma öncelikleri ile büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Giderek karmaşıklaşan küresel konjonktürde işletmelerin açık, öngörülebilir ve yenilikçi pazarlar aradığını ifade eden Burnett, Beijing ile Londra arasında yapılacak daha güçlü işbirliğinin ortak büyüme için yeni fırsatlar yaratabileceğini dile getirdi.

İngiltere'deki Çin Ticaret Odası ve Çin-İngiltere İş Konseyi'nin desteğiyle Beijing Yatırım Teşvik Bürosu tarafından düzenlenen etkinlikte, Beijing'deki yatırım ortamı, önde gelen kalkınma bölgeleri ve işbirliği fırsatları tanıtıldı.

Kaynak: Xinhua

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