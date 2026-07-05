Çin ve İsveç İlişkileri Güçleniyor

STOCKHOLM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsveç ile her düzeydeki ilişkileri güçlendirmeye, ülkelerin birbirini tamamlayan güçlü yönlerinden yararlanmaya, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini destekleyerek ikili ilişkileri sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, cumartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

Kristersson, Wang'dan Çinli liderlere iyi dileklerini iletmesini istedi. İsveç ve Çin halklarının köklü bir dostluğa sahip olduğunu belirten Kristersson, İsveç'in Çin kültürüne ve yenilikçilik ruhuna hayranlığını dile getirerek, Çin'in olağanüstü kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Tek Çin politikasına olan bağlılıklarını vurgulayan Kristersson, Çin ile çeşitli alanlarda diyaloğu güçlendirmeye, fikir birliğini genişletmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

Kristersson, Çin-Avrupa diyaloğunun güçlendirilmesini ve farklılıkların uygun şekilde yönetilmesini de desteklediklerini ifade etti.

Wang ise Çin-İsveç ilişkilerinin son yıllarda bazı zorluklarla karşılaştığını belirterek, iki tarafın diyaloğu güçlendirmesinin, karşılıklı anlayışı ve güveni yeniden tesis etmesinin özellikle önemli olduğunu vurguladı. Wang, tarafların birbirini doğru algılamasının daha da kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Daha kalkınmış bir Çin'in dünyaya fayda sağlayacağını ve İsveç dahil tüm ülkeler için yeni fırsatlar yaratacağını kaydeden Wang, İsveç'in Çin-Avrupa ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı bir rol üstlenmesi temennisinde bulundu.

Wang, ziyareti kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç merkezli Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile de bir araya geldi.