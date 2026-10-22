Çin ve Rusya, St. Petersburg\'da Kuzey Kutup rotaları işbirliğini artıracak

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki rotalarda yük taşımacılığının istikrarlı büyümesini teşvik edip Çin ve Rus limanları arasındaki deniz taşımacılığı hizmetlerini artırarak bölgedeki rotaların rekabet gücünü artıracak.

Çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Çin ve Rusya hükümet başkanları arasındaki 31. olağan toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriye göre iki ülke, hükümet başkanları arasındaki olağan toplantılar komitesine bağlı Kuzey Kutup Bölgesi'nde deniz taşımacılığı rotaları işbirliği alt komitesi çerçevesinde işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, kutup gemilerinin inşası konusunda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etme ve iki ülkenin Kuzey Kutup Bölgesi'nde işbirliğine katkı sunan işletmelerine destek olma konusunda da anlaştı.

Toplantıya Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin eş başkanlık etti.