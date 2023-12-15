 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü eleştirilerine tepki gösterdi

Çin, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle aranan yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü konulmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, yakalama emirlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunarak, eleştirileri reddetti.

Çin, yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü eleştirilerine tepki gösterdi
15.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle aranan yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü konulmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin bu konudaki eleştirilerine yanıt verdi.

Çin'in bu konuda dışardan gelen eleştirileri reddettiğini belirten Sözcü Mao, yakalama emirlerinin "gerekli, meşru ve uluslararası hukuka ve pratiğe uygun olduğunu" savundu.

Açıklamasında para ödülüne doğrudan değinmeyen Mao, "Belirli ülkelerin Hong Kong'un Ulusal Güvenlik Yasası'nı karalaması ve bölgenin yargı sistemine müdahale etmesine karşı çıkıyor ve bunu kınıyoruz." dedi.

Söz konusu şahısların, "demokrasi ve insan hakları kisvesi altında Hong Kong'u istikrarsızlaştırarak ulusal güvenliği tehdit ettiklerini" ileri süren Mao, "ABD ve İngiltere, Çin karşıtı bu unsurları destekleyerek Hong Kong'u karıştırmaya yönelik gizli niyetlerini ifşa etmektedir." ifadesini kullandı.

5 aktivist için 1 milyon Hong Kong doları para ödülü

Hong Kong polisi, dün "ayrılıkçılığı kışkırttıkları" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle haklarında yakalama emri çıkarılan Simon Cheng man-kit, Frances Hui Wing-ting, Joey Siu Nam, Johnny Fok Ka-chi ve Tony Choi Ming-da adlarındaki 5 aktivistin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 1 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 128 bin ABD doları) para ödülü verileceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Çin tarafından empoze edilen Ulusal Güvenlik Yasası'nın sınır aşırı uygulanması, tüm dünyada insan hakları ve temel özgürlükleri tehdit eden tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır." sözleriyle olayı eleştirmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yakalama emirlerinin, "Çin'in otoriter hukukunun sınır ötesine uzanmasının örneği" olduğunu ifade etmişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da ülkesinin yakalama kararlarından hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Ulusal Güvenlik Yasası'nın demokrasi yanlısı figürlerin tutuklanması ve sivil toplumun baskılanmasına yönelik kullanılmasına yönelik kaygılarımızı sürekli olarak dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Eş Direktörü Maya Wang, Hong Kong hükümetinin bölge içinde ve dışında barışçı muhalefeti bastırma konusunda sınırı aştığını belirterek, "Sınır aşırı para ödülü vaat etmek, Pekin'in artan baskısına karşı Hong Kong halkının haklarını savunan aktivistleri ve seçilmiş temsilcileri korkutmaya yönelik beyhude bir çabadır." ifadesini kullanmıştı.

Örgüt, yayımladığı yazılı açıklamada yakalama emirlerinin ve para ödülünün derhal kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Daha önce 8 aktivistin yakalanması için para ödülü konulmuştu

Hong Kong polisi daha önce, 3 Temmuz'da eski milletvekilleri Nathan Law, Dennis Kwok Wing-hang ve Ted Hui Chi-fung, sendikacı Mung Siu-tat, avukat Kevin Yam Kin-fung ile aktivistler Finn Lau Cho-dik, Anna Kwok Fung-yee ve Elmer Yuan Gong-yi'nin arasında olduğu kaçak durumdaki 8 kişinin yakalanması için aynı miktarda para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Avustralya, Kanada, ABD ve İngiltere'de bulundukları belirlenen şüphelilerin, Hong Kong'a uluslararası yaptırım uygulanması çağrısı yaparak Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri iddia edilmişti.

Polis, ayrıca 13 Aralık'ta ikisi kadın dört şüphelinin, eski milletvekilleri Ted Hui Chi-fung ve Nathan Law Kwun-chung'a çevrim içi kitlesel fonlama platformları aracılığıyla mali destekte bulundukları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin, 2019'da suçluların ana karaya iadesi yasa tasarısına karşı başlayan geniş çaplı kitlesel protestoların ardından Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmişti.

İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu kapatılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong, İnsan Hakları, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika


14:05
Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49
Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48
Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42
MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı

Son Dakika
14:05 Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49 Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48 Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42 MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı
12:40 Ece Ronay gözaltında - 1
11:52 Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, yurt dışındaki muhalif aktivistlerin yakalanması için para ödülü eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement