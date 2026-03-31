Cinayet ve İstismar Davası Cezası Açıklandı
31.03.2026 11:26
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in ölümüyle ilgili sanıklara ağır ceza verildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38'er yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar Mine Durak (31) ile sevgilisi Serkan Elçetin'e (42), 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan verilen 8'er yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda Eymen'in bulunduğu görüntülerin vahameti, toplumda yarattığı infial ve mağdurun yaşının dikkate alınarak sanıklara alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiği kararda yer aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarıyla 2019 Eylül'de inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cesedini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve sanık Mine Durak için de akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Elçetin'in telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirlendi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Mine Durak'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

CİNAYET DOSYASI ONANDI

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.

8'ER YIL CEZA ALDILAR

Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçlarından İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Önceki günlerde görülen davada karar çıktı. Sanıklar, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan ise beraat etti.

'BİLE İSTEYE SUÇA İŞTİRAK'

Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda Mine Durak'ın her ne kadar suçlamayı kabul etmese de bilirkişi raporları, Eymen ile çektiği fotoğraflar ve son celsedeki sözleri dikkate alındığında bilerek ve isteyerek 5 yaşındaki Eymen'i müstehcen yayınların üretiminde kullanmasına iştirak ettiği belirtildi. Sanığın olaydan haberdar olduğu, oğlunun cinsel obje olarak kullanılmasına katıldığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre çocuğun kullanıldığı müstehcen içerikli görüntülerin açık ve net bir şekilde sanıklar tarafından çekildiği belirtildi.

Diğer sanık Serkan Elçetin'in de aynı sebeplerden ötürü Durak ile birlikte hareket edip, fikir ve eylem birliği içerisinde atılı suçu işlediği gerekçeli kararda yer aldı. Heyet, sanıkların aksi yönlerdeki savunmalarına da itibar edilmediğinin altını çizdi. Bilirkişi raporu içeriği, özellikle Eymen'in bulunduğu görüntülerin vahameti, toplumda yarattığı infial ve mağdurun yaşının dikkate alınarak sanıklara alt sınırdan uzaklaşarak ceza verildiği kararda yer aldı.

'PİŞMANLIK GÖZLEMLENMEDİ'

Sanıklar hakkında 'Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek' suçundan yeterli her türlü şüpheden uzak, güçlü ve inandırıcı delil elde edilemediği ve iddianın soyut aşamada kaldığı vurgulandı. Bu sebepten ötürü sanıkların bu suçlamadan beraat ettikleri belirtildi. Ayrıca sanıklara işlenen suç nedeniyle pişmanlığının gözlemlenmemesi sebebiyle indirim uygulanmadığının da altı çizildi.

Kaynak: DHA

