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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Ameliyat Sırasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Ameliyat Sırasında Hayatını Kaybetti

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Dinçer, daha önce karaciğer nakli geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer'in cenazesi Çine'de defnedilecek.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Ameliyat Sırasında Hayatını Kaybetti
07.12.2023 - 20:06,  Güncelleme: 20:07
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AYDIN'ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP'den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya'ya gitti. Dinçer'in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer'in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer'in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Ameliyat Sırasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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