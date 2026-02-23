Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
23.02.2026 17:21
Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 24 Ocak'ta kaybolduktan sonra cesedi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü olarak bulunan Çinli iş insanı Yong Wang'ın kaçırıldığı anları görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Wang'ın aracına binerken zorla alıkonulduğu, şüphelilerle iş birliği yaptığı öğrenilen bir kadının da olaydan dakikalar önce Çinli iş insanıyla yürüdüğü görüldü.

İstanbul'da 24 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu.

ÇİNLİ İŞ İNSANINI "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA ÖLDÜRMÜŞLER

Çin'de Wang tarafından dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği, irtibat kurdukları bir kadından Wang'ın yerini öğrendikleri öğrenildi. Şüphelilerin, Wang'ın başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi.

Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Wang'ın kaçırıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Wang'ın aracına binerken şüphelilerin geldiği ve zorla alıkoydukları görülüyor. Şüphelilerle iş birliği yaptığı belirtilen kadın da kaçırılmadan hemen önce Wang ile yürürken görülüyor.

Kaynak: DHA

Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Öldürülen Çinli iş insanının kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
