Çinli turistlerin aracı bıçakla gasbedildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çinli turistlerin aracı bıçakla gasbedildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin aracı bıçak zoruyla gasbedildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

15.08.2024 20:16
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNLERİ KESİLEN TURİSTLERİN BİNLERCE DOLARINI VE ARACINI GASBETTİLER

Bursa- İzmir otoyolu üzerinde İzmir istikametine seyir halinde olan Çin uyruklu Tverxun Xıaokaıti (32) ile yanında yolcu olarak bulunan Gvang Jun Zhang (28) isimli turistler, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne geldiği sırada bir araç ile önleri kesildi. Araçtan inen şüpheliler, turistlerin aracını bıçak zoruyla alıp olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı araştırmada, turistlerin aracını olay yerine 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede terk edilmiş halde buldu.
Turistlerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, araç içerisinde bulunan 22 bin dolar ve 24 bin 500 liranın şüpheliler tarafından alındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Ali D. (35), Erkan K. (45) ve Halil E. (37) olduğunu tespit etti. Araç ile Balıkesir'e kaçtığı tespit edilen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 2 bıçak, bir miktar uyuşturucu ile turistlere ait olduğu belirlenen para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çinli turistlerin aracı bıçakla gasbedildi, 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

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