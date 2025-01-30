Çivril'de Kayıp Kadının Cesedi Komşunun Bahçesindeki Çuvalda Bulundu - Son Dakika
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Çivril'de Kayıp Kadının Cesedi Komşunun Bahçesindeki Çuvalda Bulundu

Çivril\'de Kayıp Kadının Cesedi Komşunun Bahçesindeki Çuvalda Bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan Serpil Girgin'in cesedi, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

30.01.2025 19:01  Güncelleme: 19:03
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DENİZLi'nin Çivril ilçesinde, "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan günler sonra komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan Serpil Girgin'in (54), öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan Serpil Girgin, 22 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca 26 Ocak'ta polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDE ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri, Serpil Girgin'in, eşine polise gittiğini belirtmesini dikkate alarak arama çalışmalarını evinin bulunduğu 2032 Sokakta yoğunlaştırdı. Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis, kayıp olan Girgin'in cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Girgin'in cenazesi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu ev sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, Girgin'in neden, nasıl ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Girgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denizli İli Çivril İlçesinde Serpil Girgin'in 22 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunun eşi Mustafa Girgin tarafından 26/ Ocak'ta kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığınca konu ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında maktulenin cesedi ikametine yakın bir yerde bulunmuştur. Soruşturma kapsamında şüpheliler U.A., H.Ç. ve A.D. hakkında gözaltı tedbiri uygulanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çivril'de Kayıp Kadının Cesedi Komşunun Bahçesindeki Çuvalda Bulundu - Son Dakika

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