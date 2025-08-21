Cizre'de TIR Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Cizre'de TIR Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

21.08.2025 18:10
Cizre'de iki kardeşin kullandığı TIR'lar çarpıştı. Mehmet Bilen yaşamını yitirdi, Fidayl Bilen yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde aynı yöne giden iki kardeşin kullandığı TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen (43) hayatını kaybetti, kardeşi Fidayl Bilen (33) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak'tan Cizre yönüne giden Mehmet Bilen idaresindeki 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önünde ilerleyen kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a, ardından da polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, şoförlerden Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Bilen, 3-sayfa, Şırnak, Güncel, Cizre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de TIR Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

