Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor

(ANKARA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte koordineli çalıştıkları çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini bildirdi. Uraloğlu, "İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haberleşme Sektörü Paydaşları İftar Programı'nda konuştu. Haberleşme ve bilişim sektörünün günün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, bilgi teknolojilerinin, yapay zekanın, siber güvenliğin ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığını kaydetti.

"Türkiye'de sosyal medyada geçirilen süre yaklaşık 3 saat"

Türkiye'de sosyal medyada geçirilen süreye dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bakın, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının her gün interneti kullanarak geçirdiği zaman yaklaşık 6,5 saat, Türkiye'de ise yaklaşık 7 saat. Sosyal medya platformlarında günlük vakit geçirme süresi ortalaması ülkemizde yaklaşık 3 saati buluyor." diye konuştu.

Uraloğlu, bu sürelerin boş bırakılamayacak kadar kritik bir alanı işaret ettiğine dikkati çekerek "Bu noktada; anne ve babalar, öğretmenler ve eğitim kurumları, politika yapıcılar, medya ya da sivil toplum kuruluşları… Kim olursa olsun, yalan ile gerçeğin iç içe geçtiği bu sanal dünyada; interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

"15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak"

Çocukları dijital dünyada da yalnız bırakmamak için çağrıda bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamaları da hayata geçecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız."

"5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Uraloğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5G ile iletişim hızımız yaklaşık on kat artacak; kesintisiz ve daha güvenilir bir haberleşme imkanı sağlanacak." dedi.

Uraloğlu, bu teknolojiyle, tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarının, uzaktan ameliyatlar gibi hayati sağlık müdahalelerinin, gerçek zamanlı veri aktarımıyla akıllı fabrikalar ve üretim optimizasyonunun, akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir yüksek verimli üretimin, medyada 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınların mümkün olacağını söyledi.