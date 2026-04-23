Çocuklardan CİMER\'e binlerce başvuru

23.04.2026 13:49
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), devletten talebi, geleceğe dair hayali, şikayeti, önerisi olan çocuklar için de başvuru merkezine dönüşüyor. Hemen her konuda CİMER'e yazan binlerce çocuk merak ettikleri konularda sorularını yöneltti, eğitim ve sosyal hayata dair beklentilerini iletti, çevre sorunlarından sokak hayvanlarına çözüm önerilerini ve projelerini paylaştı.

CİMER, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocukların, kuruma gönderdiği mesajları kamuoyuna açıkladı. Buna göre; çoğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mesajlarında çocuklar taleplerde bulundu, teşekkürlerini iletti ve önerilerini sundu. 23 Nisan hediyesini isteyen, kar yağışı sonrası okulların tatil olmasını talep eden, soy ağacını, kan grubunu öğrenmek isteyen, kreş dahil okumaya hangi yıl başladığını soran, mahallesinde yapılan park için memnuniyetin dile getiren çocuklar CİMER'e yazdı. Başvurularında eğitim ve sosyal hayata dair beklentilerini aktaran çocuklar, günlük hayata dair pek çok konudaki sorularına cevap aradı.

CİMER'e yapılan bazı çocuk başvurularında, 'Doğumuma kim yardım etti öğrenmek istiyorum', 'Ailemde şehit ya da madalya alan biri var mı' gibi sorular yöneltirken, bazı çocuklar ise somut proje önerilerini paylaştı. Bir çocuk, ambulans ve itfaiye araçlarının trafik ışıklarını otomatik olarak kontrol edebileceği bir sistem önerisinde bulunurken, bir diğeri deniz akıntılarından enerji üretimine yönelik fikirlerini sıraladı. Bir başka çocuk yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına karşı nehir kenarlarında güvenli yüzme alanları oluşturulmasını isterken, okullarda bölgesel sorunlara yönelik proje çalışmaları yapılması önerisi de getirildi. 'Polis olmak istiyorum' diyerek hayalini paylaşan çocuğun yanı sıra, tedavi sürecinde kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajını ileten, öğretmenlerine teşekkür mesajları yazan çocuklar oldu.

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

CİMER aracılığıyla gönderilen çoğu başvuru, somut karşılık buldu. İstanbul'da yaşayan bir çocuğun, çok sevdiği oyuncağının zarar görmesi üzerine yaşadığı üzüntüyü, 'Onu çok seviyordum, aynısını bulamadık' sözleriyle yaptığı başvuru üzerine aynı oyuncak kendisine ulaştırıldı. Down sendromlu Melik'in polislerle doğum günü kutlama hayali gerçekleştirildi. Talasemi hastası bir gencin özel harekat polisi olma hayali, temsili görevle gerçeğe dönüştü. Gaziantep'te yaşayan ve asker olmayı hayal eden bir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle katılamadığı TEKNOFEST için destek talebi içeren başvurusu üzerine öğrencinin ulaşımı sağlanarak festivale katılımı sağlandı.

'GAZZE'YE BARIŞ İÇİN GİTMEK İSTİYORUM'

CİMER'e yapılan çocuk başvuruları, çocukların sadece talepte bulunan değil; aynı zamanda çözüm üreten bireyler olarak farkındalık seviyelerini de yansıttı. Başvurularda; okullarda görgü kurallarının daha etkin öğretilmesi, 'Sınavlar bizi çok strese sokuyor' diyerek sınav sisteminin daha adil ve psikolojiyi gözeten şekilde düzenlenmesi, çevre için 'Daha az plastik kullanalım' çağrısıyla Sıfır Atık uygulamalarının artırılması önerilerinin yanında, sokak hayvanları için 'Barınak yapılsın, ben de gönüllü olmak istiyorum' sözleriyle sosyal hizmetlere katkı bildirimleri de yapıldı. CİMER'e yapılan başvurularda, çocukların toplumsal sorumluluk bilincini öne çıkaran; 'Deprem olursa ne yapmalıyız, daha fazla eğitim verilsin', 'Siber zorbalık için önlem alınsın', 'Mahallemizde daha fazla yeşil alan olsun' başvurularının yanında global meselelere karşı hassasiyeti yansıtan 'Gazze'ye barış için gitmek istiyorum' başvurusu da yer aldı.

CİMER'E RENK KAT RESİM YARIŞMASI

İletişim Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması da bu yıl çocuklardan yoğun ilgi gördü. Proje, Türkiye'nin dört bir yanından iletilen resimler ve gösterilen ilgiyle, çocukların devletle iletişimini güçlendiren ve farkındalık yaratan bir kampanyaya dönüştü. Yarışma sayesinde çocuklar CİMER'i daha yakından tanıdıkları gibi, resimlerinin yanı sıra talep ve önerilerini Çocuk CİMER platformu üzerinden iletti.

ÇOCUK CİMER

Vatandaşların talep, öneri ve memnuniyetlerini iletebildiği bir platform olmanın ötesinde CİMER; 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, dinlendiği ve dikkate alındığı güçlü bir iletişim zemini sunuyor. CİMER'e Renk Kat resim yarışmasında çocukların resimlerini paylaştıkları Çocuk CİMER Platformu çocuklara özel bir başvuru platformu olarak önümüzdeki süreçte aktif hale getirilecek. Çocuk CİMER ile çocuklar CİMER'de daha aktif bir şekilde yer alacak, eğitici içerikleri ve iletişim çağına ilişkin farkındalık oluşturan uzantılarıyla farkındalıkları arttırılacak. CİMER, devlet ile çocuklar arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlarken; çocuklardan gelen başvurular sadece bireysel talepler değil, aynı zamanda kamu politikalarına ışık tutabilecek değerli bir veri kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
ChatGPT’den üniversite saldırganına silah dersi ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
500 bin sosyal konut için İstanbul’da kura heyecanı başlıyor 500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama

15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
