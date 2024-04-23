Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı - Son Dakika
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Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı

Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların gönderdiği mektupları ve resimleri yayımladı. Mektuplarda çocuklar, güvenlik, istihbarat ve gizli ajanlar hakkında düşüncelerini paylaştılar. MİT Başkanı İbrahim Kalın da çocuklara mektupla yanıt verdi ve onları tebrik etti.

23.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:43
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Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5-14 yaş arası çocukların "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak gönderdikleri 15 mektup ve 25 resim teşkilatın internet sitesinde yayımlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 8 yaşındaki bir çocuk mektuba adını yazmayarak, "Teşkilat sizi bulur" ifadesini kullandı.

Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı diziyi takip ettiğini belirten çocuk mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Teşkilat çalışanları devletimiz için çalışıyor. Türk istihbaratı, bizi düşmanlardan koruyan sizlersiniz. Bayrağımız için savaşanlar var. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Bu ülkeyi kurtaran Atatürk, koruyan ise Teşkilattır. Güvenliğimiz için çalışan ajanları filmlerde izliyorum. Büyüdüğümde ben de sizin gibi kahraman olmak istiyorum."

"Hiç gizli ajan görmedim"

Küçük Asel ise mektubuna "Bal Arısı" başlığını koyarak, şunları yazdı:

"Bal arıları yaratılış özü itibariyle çalışkan, üretken ve kovanına sadık hayvanlardır. Dışarıdan gelecek tehditlere karşı kovanı canı pahasına korurlar. Kovan benim gözümde yaşadığımız ülkeyi, ana merkezi sistemi temsil ediyor. Arılar ise gizli ajanları temsil ediyor. Her yere gidebilen arıların bin bir emekle çabayla harcadıkları emek vererek yaptıkları bal ise istihbarat bilgi akışını hayal dünyamda yansıtıyor."

Demir ise mektubunda, "Hiç gizli ajan görmedim. Belki ilerde Cumhurbaşkanı olursam görürüm. Bana yaptıkları gizli işleri anlatırlar." ifadelerini kullandı.

Mektubuna "Merhaba ajan amcalarım" diye başlayan Hikmet adlı çocuk ise, "Ben televizyonlarda izliyorum. İsrail çocukları öldürüyor. Siz çocuklara yardım edemez misiniz? Yardım edemezseniz çok üzülürüm. Ben babama dua ederken size de ediyorum." ifadelerini yazdı.

Zeynep adlı çocuk ise mektubunda şöyle dedi:

"Her hafta Teşkilat dizisini izliyorum. ve oradaki abilerin bizler için neler yaptıklarını görüyorum. Ama her pazar babam ile kavga ediyoruz. Dizinin sonunu izleyemiyorum. Lütfen babama söyleyin, dizinin tamamını izlemem için izin versin. Her akşam yatmadan önce dua ediyoruz, etmezsek kabus görüyorum. 'Allahım, vatanımızı savunan güvenlik güçlerimize güç, kudret ver. Amin!'"

Kalın da çocuklara mektupla yanıt verdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın da çocukların resim ve mektuplarını mektupla yanıtladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kalın, bu özel gün için gönderilen mektup ve resimleri çok beğendiğini, resimlerin harika olduklarını, mektuplarda çok güzel ifadeler bulunduğunu ifade etti.

Kalın, mektubuna şöyle devam etti:

"Bizi, ülkemizi ve teşkilatımızı çok güzel anlatmışsın. Seni tebrik ediyorum. Senin bu zekan, yeteneğin ve heyecanın beni ve teşkilatta çalışan arkadaşlarımı da mutlu ediyor. Mektubunda, bize güvendiğini söylüyorsun buna özel olarak sevindiğimi belirtmek istiyorum. Zira senin bize güvenmen demek işimizi doğru yaptığımız anlamına geliyor. Senin ve arkadaşlarının Milli İstihbarat Teşkilatına güvenmesi demek bizim işimize daha iyi, daha güçlü, daha etkin ve daha büyük bir heyecanla yapmamızı sağlıyor.

Ben ve teşkilatta çalışan tüm arkadaşlarım senin, anne ve babanın, ailenin, arkadaşlarının, okulunun, köyünün, şehrinin ve ülkemizin güvenliği için buradayız. Ülkemizi her türlü tehlikeye karşı korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken senden böyle güzel mektuplar, resimler, şiirler ve yeni fikirler almak çok güzel."

Ülke güvende olduğunda bölgenin de güvende olduğunu aktaran Kalın, ama ülkeyi güvende yapmak için bölgeyi ve dünyayı da güvenli bir yer yapmak zorunda olunduğunu belirtti.

Kalın, mektubuna şöyle devam etti:

"O yüzden senin de tahmin ettiğin gibi dünyanın her yerinde ülkemiz, milletimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımız için çalışıyoruz. Teşkilatımızın mottosunu biliyorsun, değil mi? Vatan için her an her yerde. Bizler dünyanın en güzel vatanında yaşıyoruz, onu her an, her yerde korumak için hep birlikte çalışıyoruz. Sen de bu faaliyetin bir parçasısın, biliyor musun?

Nasıl diye merak ediyorsun. Aramızda kalması şartıyla seninle bir sırrı paylaşayım. Sen derslerinde başarılı olduğunda, arkadaşına yardım ettiğinde, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı duyduğunda, anneni babanı mutlu ettiğinde, odanı temiz tuttuğunda, ödevlerini yaptığında, hayvanlara asla kötü davranmadığında, kocaman dünyamız ve upuzun tarihimiz hakkında her gün yeni bir bilgi edindiğinde, iyi bir kitap okuduğunda, güzel yazı yazdığında, resim yapmayı ve müzik aleti çalmayı öğrendiğinde, yeni fikirler ve projeler geliştirdiğinde, göğe bakıp hayal kurduğunda... ülkemizin ve dünyamızın geleceğine çok önemli katkılar sunuyorsun. Nasıl sen bize güveniyor ve bizimle gurur duyuyorsan biz de senin bu güzel faaliyetlerinle gurur duyuyor, sana inanıyor ve güveniyoruz."

23 Nisan'ın tarihte çok özel bir gün olduğunu, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram olduğunu ifade eden Kalın, mektubunu şöyle tamamladı:

"Çok özel, çok güzel bir bayram. Bu özel gün hepimizin ama en çok da senin. Bugünün hakkını ver tadını çıkar anlamını düşün ve tebessüm et.

Gazi Meclisimizin kuruluşunun 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Devletimizin kurulmasında ve vatanımızın korunmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Daha nice 23 Nisan'lara sevgi sağlık heyecan mutluluk ve başarıyla kavuşmayı diliyorum. Kendine inan, ülkene güven ve hepimizi gururlandır."

Kaynak: AA

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