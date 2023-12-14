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Çocuklarının arayıp sormadığı kadın, yaklaşık 5 yıldır kocasıyla çöp evde yaşıyor - Son Dakika
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Çocuklarının arayıp sormadığı kadın, yaklaşık 5 yıldır kocasıyla çöp evde yaşıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve çocuklarının bakmadığı bir kişi, kocasıyla birlikte yaklaşık 5 yıldır çöp evde hayata tutunmaya çalışıyor. Astım hastası olan kadının yaşadığı ev, yıllar geçtikçe çöp eve dönüştü. Çocuklarına bir şey söylemeyeceğini belirten kadın, zor durumda olduklarını ifade etti.

14.12.2023 - 10:18,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve maaşını aldıkları çocuklarının bakmadığı kadın, kocasıyla birlikte yaklaşık 5 yıldır çöp evde hayata tutunmaya çalışıyor.

Antakya'nın Sofular Mahallesi'nde oturan Perihan Aşkaroğlu, kocası Muti Aşkaroğlu ile yaklaşık 5 yıldır çöp evde hayata tutunmaya çalışıyor. 4 çocuğu olan Aşkaroğlu, çocuklarını zorluklar içinde büyütmesine rağmen kendilerini arayıp sormadığını söyledi. Astım hastası olan Aşkaroğlu'nun yaşadığı ev, yıllar geçtikçe çöp eve dönüştü.

Yeğen Mehmet Aşkaroğlu, "Bazen yengemin astım krizleri tutuyor. Yengemin kimliği çocuklarında olduğu için hastanelerde işlem yapılamıyor. Bu yüzden yengem çok zor durumda kalıyor. İki oğlu ve iki kızı var. Amcam Muti Aşkaroğlu eskiden kebapçıydı ama uzun zamandır işsiz. 5 yıldır evde, bu durumla yaşıyorlar" dedi.

"Çocuklarım böyle olduktan sonra ne söyleyeceğim"

Çocuklarının arayıp sormadığı anlatan Perihan Aşkaroğlu, "Derdimi görüyorsunuz. Çocuklarım bazen bakıyorlar bazen bakmıyorlar. Çocuklarıma bir şey söylemeyeceğim. Astım beni yoruyor yoksa iyiyim. Kocamın iş yok. Allah büyük" ifadelerini kullandı. - HATAY

Çocuklarının arayıp sormadığı kadın, yaklaşık 5 yıldır kocasıyla çöp evde yaşıyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çocuklarının arayıp sormadığı kadın, yaklaşık 5 yıldır kocasıyla çöp evde yaşıyor - Son Dakika
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