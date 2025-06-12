Çömez'den Gaziosmanpaşa Seçimleri ve Çocuk İşçiliği Açıklamaları - Son Dakika
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Çömez'den Gaziosmanpaşa Seçimleri ve Çocuk İşçiliği Açıklamaları

12.06.2025 18:19  Güncelleme: 19:11
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde AK Partili başkan vekili seçimine tepki göstererek hukukun yanı sıra ahlaki ve demokratik teamüllere de aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, çocuk suçlarındaki artış ve devletin hukuksuzluklarına dair endişelerini dile getirdi.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan seçimde AK Partili Eray Karadeniz'in başkan vekili seçilmesine tepki göstererek "Hukuku uygun ama ahlaka, demokratik teamüllere uygun değil" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği'yle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Çocuk suçlarında büyük bir artış var. 537 bin 583 çocuğun bir önceki yıl maalesef suça karıştığı veya bir şekilde adli kurumlarla, kolluk kuvvetleriyle tanıştığı ortaya çıktı. Bunlardan 178 bin 834'ü bizzat suça sürüklenmiş yavrularımız. 26 bin çocuk maalesef bu güzel ülkede bir yılda cinsel istismara maruz kaldı ki bu çok korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde rastlayamayacağımız kadar vahim ve korkunç bir rakam. Yine çocuk ölümlerinde çok ciddi artışlar söz konusu. 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde maalesef yüzde otuzluk bir artış söz konusu. Bunun da temel sebebi maalesef açlık, ilgisizlik ve yetersizlik" ifadelerini kullandı.

Çömez, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'den AK Parti'ye geçmesine tepki göstererek "Hukuku uygun ama ahlaka, demokratik teamüllere uygun değil" dedi.

"Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil"

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davaya değinen Çömez, "Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Türkiye'de artık bir ceberrut düzenin hukuk uygulamaları hakim. Ergenekon kumpasını yaşamış birisi olarak söylüyorum; yıllar önce FETÖ ile kol kola oldukları dönemleri aratmayacak kadar bir hukuk katliamı yaşanıyor" ifadesine yer verdi.

Aylardır adaletin tecelli etmesi beklenirken Özdağ'ın halen cezaevinde bulunduğunu kaydeden Çömez, "Biz buna şiddetle itiraz ediyoruz. Sayın Ümit Özdağ'ın bu hukuksuzluktan kurtulmasını ve siyaset arenasına dönmesini istiyoruz. İktidar mensupları ellerine geçirmiş oldukları güçle devlet kurumlarını kullanıyor olabilirler. Yargının, demokrasinin kurum ve kurallarını ayaklar altına almış olabilirler ama hepimiz adalete ve hukuka ihticayı olacağı dönemler olacaktır" ifadelerini kullandı.

İktidara seslenen Çömez, "Artık yargıyı siyasallaştırmayın. Devlet kurumlarını kendi kontrolünüz altında kullanacak bir enstrüman olarak görmeyin. Bu ülkenin kurumlarını yerle bir etmeyin" diye konuştu.

"275 bin kişinin oy kullandığı seçimler yok sayılmıştır"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına değinen Çömez, "Elde somut ve sabit, hukukun genel kurallarına uygun gerekçeler yok. Cezavine götürülüş ve kamuoyuna takdim ediliş biçimi de ayrı bir konu. Ancak millet iradesi bugün gasp edilmiştir. 275 bin kişinin oy kullandığı seçimler yok sayılmıştır" ifadesini kullandı.

"Millet iradesinin gasp edilmesine karşıyız"

Bahçetepe'nin görevden alınması ardından yapılan başkan vekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz'in kazandığını hatırlatan Çömez, "Hukuku uygun ama ahlaka, demokratik teamüllere uygun olmayan bir şekilde belediye başkanı seçildi. Kendisinin bir zamanlar FETÖ'ye yakın mesajlar attığını görerek sürecin nasıl çalıştığını görmüş oldu. Bu hukuksuzluklara, bu haksızlıklara, millet iradesinin gasp edilmesine şiddetle itiraz ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İktidarın ikiyüzlülüğüne tanık oluyoruz"

Al Jazeera'nin bir haberi ile BM'nin Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Vela isimli gemiyle ilgili çağrısını hatırlatarak Türkiye- İsrail arasındaki ticaretin devam ettiğine işaret eden Çömez, "İktidarın burada çok vahim bir ikiyüzlülüğüne tanık oluyoruz. İsrail'le ticaret yapmıyoruz demelerine rağmen çok yoğun bir ticaret haciminin devam ettiğini ve bu gerçeklerin saklandığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"İktidarın, emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili bir revizyon yapması şarttır"

İYİ Parti'nin asgari ücretle ilgili talebini de paylaşan Çömez, "Enflasyon böyle devam edecek olursa asgari ücret yıl sonuna doğru açlık sınırının 8-10 bin lira civarında altına inecek. Bu Türkiye'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektir. İktidarın, emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili bir adım atması ve revizyon yapması şarttır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çömez'den Gaziosmanpaşa Seçimleri ve Çocuk İşçiliği Açıklamaları - Son Dakika

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