COP31\'de Binalarda Enerji Verimliliği Antalya Mutabakatı ülkelerin imzasına sunuldu

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Hükümetlerarası Bina ve İklim Konseyi (ICBC) 2. Bakanlar Toplantısı'nda, 53 üye ve 14 gözlemci ülke bir araya geldi. Toplantıda COP31 Başkanlığı'nın 2035 Küresel Uygulama Hedefleri arasında yer alan bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması başlığı ele alındı. Toplantının sonunda 'Binalarda Enerji Verimliliği Antalya Mutabakatı' imzaya sunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) 'Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre' temasıyla devam ediyor. Hükümetlerarası Bina ve İklim Konseyi (ICBC) 2. Bakanlar Toplantısı'nda, 53 üye ve 14 gözlemci ülke bir araya geldi. Likya Salonu'ndaki toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı. Toplantıda COP31 Başkanlığı'nın 2035 Küresel Uygulama Hedefleri arasında yer alan bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması başlığı ele alındı. Toplantı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ın moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda bina ve inşaat sektörünün iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü, küresel ölçekte enerji verimliliğinin artırılması ve düşük karbonlu yapılaşmaya yönelik ortak hedefler görüşüldü.

ENERJİ YOĞUNLUĞUNDA YÜZDE 25 AZALTIM HEDEFİ

Toplantının en kritik gündem maddesi Binalarda Enerji Verimliliği Antalya Mutabakatı oldu. Küresel ölçekte binalarda enerji verimliliğini artırmak ve iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla hazırlanan mutabakat, oturumun sonunda ICBC üyesi ülkelerin imzasına açıldı. Böylece yapı sektöründe uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda somut adımlar atılması için yeni bir süreç başlatıldı.

BİNA SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRMEK SOSYAL BİR ZORUNLULUK

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, enerji verimliliğini artırmanın ve bina sektörünü dönüştürmenin yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Küresel enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birinden bina sektörünün sorumlu olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Bina sektörü, aynı zamanda şehirlerimizin dayanıklılığı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesi açısından da kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye olarak 2030 yılına kadar neredeyse sıfır emisyonlu ve iklime dayanıklı binaları yeni norm haline getirmeyi hedefleyen iklim değişikliği yaklaşımını, bu yüzyılın en kritik dönüşüm çağrılarından biri olarak görüyoruz. Antalya Mutabakatı kapsamında çevrenin korunması alanında müzakereleri devam eden anlaşma metnini hükümetlerarası bir anlaşma olacak şekilde yeniden düzenledik."

2053 NET SIFIR EMİSYON VURGUSU

Türkiye'nin 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyona ulaşma hedefini benimsediğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Bulut, bu vizyon doğrultusunda ülkenin uzun vadeli yeşil dönüşümüne rehberlik edecek Uzun Vadeli İklim Stratejisi'ni hazırladıklarını belirtti. Bulut ayrıca, Türkiye'nin 2035 yılına kadar ulusal sera gazı emisyonlarını 643 milyon ton karbondioksit eşdeğeri ile sınırlandırmayı taahhüt ettiği İkinci Ulusal Katkı Beyanı'nı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

'YES ONUR ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

Yine 'Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre' teması kapsamında Assos Özel Etkinlik Alanı'nda 'Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması' ödül töreni de gerçekleştirildi. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ev sahipliğinde, Küresel Bina ve İnşaat İttifakı (GlobalABC) iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, YeS Onur Ödülleri ile Dünya Enerji Tasarrufu Şampiyonası (WCES) ödülleri sahiplerine verildi. Törene, Bakan Yardımcıları Fatma Varank ile Ömer Bulut'un yanı sıra, bakan yardımcısı düzeyinde 53 üye ülke ve 14 gözlemci ülkenin temsilcileri ile jüri üyeleri ve ödül sahipleri katıldı. Farklı ülkelerden yaklaşık 1000 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, sürdürülebilir yapılaşmaya katkı sunan 6 proje çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.