COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık - Son Dakika
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COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık

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COP31\'de dördüncü gün; gündem sıfır atık
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ANTALYA'da düzenlenen COP31'de dördüncü gün, Liderler Zirvesi'nin kapanış programı gerçekleştirilecek.

ANTALYA'da düzenlenen COP31'de dördüncü gün, Liderler Zirvesi'nin kapanış programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise COP31 İş Forumu'na katılacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) dördüncü gününde, Antalya Liderler Zirvesi'nin kapanış programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamındaki 'İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin açılış programına ve COP31 Liderler Zirvesi'nin kapanış programına katılacak.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE

Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini açıklayacağı Mavi Bölge'de, ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürecek. Metan ve diğer karbondioksit dışı sera gazları, küresel elektrik şebekeleri hızlandırıcısı, kentsel dayanıklılık, uyum ve iklim eylemi üst düzey diyaloğu, zirvenin dördüncü gününün tematik gündeminde yer alacak. COP31'in halka açık etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge ise liderler Zirvesi nedeniyle bugün de ziyaretçilere kapalı olacak.

SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, saat 11.00'de Sıfır Atık Müzesi'nin resmi açılışını yapacak. Müze 10 bin metrekarelik alanda, beş yapraklı Zaman Tüneli tasarımına sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da ise COP31 İş Forumu'na katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, saat 09.30 ile saat 15.30 arasında TOBB İş Forumu Açılış Programı'na, 'Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi' liderler etkinliği ile 'Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği'ne katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saat 17.00'de COP31 kapsamında UNFPA ve SESRIC iş birliğiyle düzenlenen 'İklim Politikası Çerçevelerinde Ayrıştırılmış Demografik Veri Kullanımının Hızlandırılması' etkinliğine katılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 14.30'da COP31 kapsamında düzenlenen 'Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı: Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' programına katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 10.00 ile saat 13.30 arasında, COP31 kapsamında TIDIP Resmi Lansman Etkinliği ve Ortaklık Katılım Töreni'ne, OSB'lerdeki Şirketlere Özel Yeşil Dönüşüm Destek Paketi Tanıtım ve İmza Töreni ile LDC-GIF Lansman Töreni'ne iştirak edecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 10.45'te 'Dağ Gündeminin İlerletilmesi: Hedef Aşımı Koşullarında Buzullar, Kriyosfer ve Dayanıklılık' başlıklı etkinliğe katılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, saat 10.00 ile saat 15.00 arasında, 'A Global Call to Action: Uniting Trade and Climate' ve 'Decarbonizing to Compete: Industry's New Equation' etkinliklerine iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PANOYU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin anı panosunu imzaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, COP31 kapsamında, Türkiye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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