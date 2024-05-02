Çöpler Altın Madeni\'nde denetleme görevi kabul edilmedi

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DİLAN KUTLU

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı kayan liç yığının kapasitesinin aşıldığının denetleme görevini iki Bakanlık da kabul etmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yönetim Genel Müdürü Recep Akdeniz'e "kayan liç yığınının yüksekliğinin kaç metre" olduğunun sorulması üzerine, "Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok" yanıtını verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da 30 Nisan'da komisyonda yaptığı açıklamada, "Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu" diyerek kendi Bakanlığının sorumlu olmadığını söylemişti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkan Atay Uslu'nun başkanlığında toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinliyor. ÇED İzin Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, komisyona sunum yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da komisyon toplantısına katıldı.

"LİÇ ALANI TAMAMEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİĞE AİT"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 30 Nisan'da komisyonda yaptığı konuşmada, MAPEG 'in liç alanıyla alakalı herhangi bir projeye onay verdiği bir süreç söz konusu olmadığını belirterek, "Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu" diyerek diğer bakanlığın sorumlu olduğunu belirtmişti.

"10 MİLYON TON KAPASİTE ARTIRIMINI DENETLEDİNİ Mİ?"

Komisyonun bugünkü toplantısında aynı soru Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soruldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz'e, "10 milyon ton fazla kapasite yüklenmesi yapılmış. Üretim zorlaması olmuş. Nihai ÇED raporunda belirtilen kapasitenin aşılıp aşılmadığını Çevre Bakanlığı olarak izleme ve denetleme görevinizi yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Burada yığın liç kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapıldığını denetlediniz mi denetlemediniz mi" diye sordu.

"BİZİM MEVZUATLARIMIZDA 'YETKİLİSİNİZ' DİYE BİR HÜKÜM YOK"

Akdeniz, "Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok. Bizim mevzuatlarımızda işletme prosesleriyle ilgili 'burada yetkilisiniz, görevlisiniz' diye bir hüküm yok" diyerek takibi sağlayan kurumun kendi bakanlıkları olmadığını söyledi.

KOMİSYONDA TARTIŞMA

Görüşmeler sırasında, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bölgeye geç gittiğini söylemeleri üzerine AK Parti milletvekilleri Şengül Karslı, Resul Kurt ve MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile CHP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

MHP'li Küçük, " Beşiktaş'ta 29 kişi öldü, belediye başkanınız bile gitmedi. Onun hesabını verin. Oradaki insanlar yanarak öldü" dedi.

CHP milletvekilleri Taşçıer ile Yavuzyılmaz da olaya ilişkin soru önergesi verilebileceğini, İliç'te de halen 7 işçinin toprak altında olduğunu hatırlattı.