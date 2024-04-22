GAYE ŞEYMA CAN, (İSTANBUL) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması 25 Nisan'da görülecek. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, "Biz artık karar bekliyoruz, bu duruşma burada bitmeyecek. Gerçek sorumlular yargılanana kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin yargılamanın 19'uncu duruşmasında da karar çıkmamıştı. Duruşmanın ertelenmesine aileler ve avukatları tepki göstermişti.
25 Nisan'a ertelenen karar duruşması öncesinde kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren'i ve 14 yaşındaki kızı Bihter'i kaybeden Zeliha Bilgin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mısra Öz konuşmasında "Ne yazık ki bir karar veremiyor. Savcılık ve bununla ilgili olarak işte en son duruşmamızda bir üye hakimin iki günlük bir rapor alması sebebiyle davamız 25 Nisan'a ertelendi. Bizim artık bir tahammülümüz kalmadı" diyerek şunları söyledi:
Son Dakika › Güncel › Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'da karar duruşmasıyla sonuçlanacak - Son Dakika
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak. Seçimde mevcut başkan Yiğit'in yanı sıra Emin Sınmaz ve Fethi Aslan da adaylar arasında yer alacak.
Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Xiaomi, genellikle akıllı telefonlarına iki yıl yazılım desteği veriyor. Ancak Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri açıklandı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar.
Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, turizm sektörüne dair konular tartışıldı. Panelde, sektör profesyonelleri ve akademisyenler alternatif turizm ve dijitalleşme konularını ele aldılar.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü. Okul yönetimi durumu bildirerek sağlık ekiplerini çağırdı ve 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?