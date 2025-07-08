Çorlu Tren Kazası'nda 7. Yıl Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorlu Tren Kazası'nda 7. Yıl Anması

Çorlu Tren Kazası\'nda 7. Yıl Anması
08.07.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının 7. yılı anma töreni ile anıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasının 7'inci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018'de İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 7'inci yılında, hayatını kaybedenler Sarılar Mahallesi'nde yaptırılan anıtın önünde anıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı anma törenine kazazedelerin yakınları, mahallede toplanıp, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve 'Adalet istiyoruz' yazılı pankartla anıt önüne yürüdü. Anma etkinliğinde rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ile karanfiller bırakıldı.

'İNAT ETTİK 25 İNSANIMIZI KİMSEYE UNUTTURMAYACAĞIZ'

Anıt önündeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından aileler adına kazada eşi Hakan Sel ile oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuştu. Öz, "Zaman geçtikçe sözler tükeniyor, burada olmak bizim için çok zor. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak, birbirimize anlatmak, sevdiklerimizi o tren raylarında ne halde bulduğumuzu, o gün neler gördüğümüzü dile getirmek, her birimizi ayrı ayrı yaralıyor. Ama ne yazık ki burada olmak zorundayız. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var. Biz toplum olarak her şeyi unutuyoruz. İnat ettik, unutmayacağız Çorlu'yu. İnat ettik, 7'si çocuk 25 insanımızı unutturmayacağız, hiç kimseye. Çünkü bu kadar basit değil. Öldüler, başsağlığı dileyelim, yıl dönümlerinde bir twit atalım, oldu, bitti değil. Bu kadar basit olmadığı için bugün hala ihmal cinayetlerinden ölüyoruz. Yanarak ölüyoruz. Yolda, yolculuk yaparken ölüyoruz" diye konuştu.

'ÜST DÜZEY YARGILANMADAN BU DAVA KAPANMAYACAK'

Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin ise "Sizler var oldukça, bizler çok güçlüyüz. Mısra söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Diyorum ki, Mısra'nın söylediklerinin üzerine, üst düzey yargılanmadan bu dava kapanmayacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise annelerden sonra konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 25 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tren Kazası, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Tren Kazası'nda 7. Yıl Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Kenya’da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı Kenya'da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki

18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
09:18
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün
78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
08:57
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
08:49
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
08:20
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 19:43:51. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu Tren Kazası'nda 7. Yıl Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.