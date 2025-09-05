Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Çorum'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabanca ile ateş ederek Ş.E.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
