Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
05.09.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da aralarında husumet bulunan 16 ve 17 yaşındaki genç kızların tartışması kanlı bitti. 16 yaşındaki kız tabancayla 17 yaşındaki husumetlisine ateş etti. Yaralı genç tedavi için hastaneye kaldırılırken şüpheli ise gözaltına alındı.

Çorum'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabanca ile ateş ederek Ş.E.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ HASTANEYE DİĞERİ KARAKOLA GİTTİ

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Aydın’da deprem sürüyor Özlem Çerçioğlu’nun ardından istifa ettiler Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler
Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti
Sakatlığıyla korkutmuştu Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı
Bir zamanlar Süper Lig’deydi Balıkesirspor’a yasak şoku Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Balıkesirspor'a yasak şoku
Randevulu muska 500, dua 250 TL: Sahte şeyh, milyonları böyle götürmüş Randevulu muska 500, dua 250 TL: Sahte şeyh, milyonları böyle götürmüş

14:03
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan heyetten çekildi.
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan heyetten çekildi.
13:42
Arda Güler’in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
13:14
Manchester United’dan Altay Bayındır’a büyük şok
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok
12:17
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
11:40
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
11:19
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 14:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.