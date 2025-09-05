Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Çorum'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16) konuşmak için Kent Park'ta buluştu.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabanca ile ateş ederek Ş.E.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ HASTANEYE DİĞERİ KARAKOLA GİTTİ

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.