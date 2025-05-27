Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

"Darbe anayasasından bu milleti kurtaracağız" diyen Erdoğan, "27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Türkiye'yi darbe Anayasası'ndan kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizlerle omuz omuza yürümekten onur duyuyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda ebediyete uğurladığımız garaj amirimiz Aydemir Seber kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Aydemir kardeşimizi cenneti ile müşerref eylesin.

"65 SENEDİR MİLLETİMİZİN KALBİNDE YARADIR"

Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

"ASIL DARBE SÖZ MİLLETİNDİR DİYEN RUHA İNDİRİLMİŞTİR"

27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP'sidir. Toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkeyi darbe atmosferine sokan CHP olmuştur. İhtilal meşru haktır diyen dönemin CHP'nin genel başkanıdır. Asıl darbe yeter söz milletindir diyen ruha indirilmiştir. Millete haddinizi bilin, yoksa sizin de akıbetiniz dar ağacında sallanmak olun mesajı verilmiştir.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Rahatsızlıkları siyasetin millet için yapılıyor olmasıdır. Bu rahatsızlıklarını ellerine geçirdikleri her fırsatta gösterdiler. Karşısında dik durarak yırtıp attığımız 27 Mayıs bildirisi, Gezi kalkışması, emniyet yargı darbe teşebbüsü, son olarak 15 Temmuz ihaneti... Bunlar ve nicesi aynı zihniyetin tezahürleriydi. Milleti muteber görmeyen kibirli anlayış hiç değişmedi. 10 yılda bir tekerrür eden bu zihniyete 15 temmuz gecesi biz son verdik. 27 Mayıs ile açılan parantezi 15 Temmuz gecesi bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz, sadece istiklalimiz ve istikbalimiz kurtulmadı. O gece Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Karanlık müdahalenin 65. yıl dönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun.

"DARBE ANAYASASI UTANCINDAN..."

Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandık üzerindeki vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yapılan değişikliklerle yapılarından geniş ölçüde arındırılan 82 anayasası darbe dönemi tortularını taşıyor. Yeni anayasa bu tortulardan kurtulmayı, üstümüzdeki ölü toprağını atmayı bizlere sunacaktır. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi onlar çalışmaya başlayacaklar. ;İnşallah yeni anayasa çalışmalarını bununla beraber yürüteceğiz. Yen, sivil özgürlükçü anayasa ile taçlandırmadaki hüsnüniyetimizi gösterdik. Cumhur ittifakı olarak diğer partilerin de katkısı ile ortak zeminde buluşmayı ümit ediyoruz.

"DEM PARTİ DE SORUMLU BİR ÜSLUP ÜSTLENİYOR"

Türkiye'nin kangren sorunlarına çözüm üretme mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Güvenliğimiz ve sosyal barış adına önemli adımlar atıyoruz. Cumhur ittifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile olgunlaşan terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiği suhuletle aştık. Örgütün feshi ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Ülkemizi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Bunun da kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Sürecin başarısına dair güçlü irademizi her fırsatta vurguluyoruz. 86 milyonun tamamına karşı bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. DEM Parti'nin de sorumlu üslup üstlendiğini görüyoruz. Bu yapıcı siyaset tarzını son derece kıymetli buluyoruz. Terör hiç bitmesin diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Edirne'ye Enver gireceğine düşman girsin diyenlerden farkı yoktur.

"TÜRKİYE'Yİ BU MUSİBETTEN KURTARACAĞIZ"

Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir. Onlar yine kaybedecektir. Cumhur ittifakının iki güçlü tecrübeli lideri olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin ekonomi, özgürlükler alanında şahlanış yaşayacağını görüyoruz. Devletimizin tüm kuruları kadroları n e yaptıklarını çok iyi biliyor. Terörsüz Türkiye menziline varınca sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak. Kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Nifak tüccarlarına rağmen biz son derece umutluyuz. Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verip Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz."