Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
27.05.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Haber Videosu

27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümünde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa için düğmeye bastıklarını açıkladı. Erdoğan, ''Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Darbe anayasası utancından kurtulacağız'' dedi.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

"Darbe anayasasından bu milleti kurtaracağız" diyen Erdoğan, "27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Türkiye'yi darbe Anayasası'ndan kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizlerle omuz omuza yürümekten onur duyuyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşı verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda ebediyete uğurladığımız garaj amirimiz Aydemir Seber kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Aydemir kardeşimizi cenneti ile müşerref eylesin.

"65 SENEDİR MİLLETİMİZİN KALBİNDE YARADIR"

Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

"ASIL DARBE SÖZ MİLLETİNDİR DİYEN RUHA İNDİRİLMİŞTİR"

27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP'sidir. Toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkeyi darbe atmosferine sokan CHP olmuştur. İhtilal meşru haktır diyen dönemin CHP'nin genel başkanıdır. Asıl darbe yeter söz milletindir diyen ruha indirilmiştir. Millete haddinizi bilin, yoksa sizin de akıbetiniz dar ağacında sallanmak olun mesajı verilmiştir.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Rahatsızlıkları siyasetin millet için yapılıyor olmasıdır. Bu rahatsızlıklarını ellerine geçirdikleri her fırsatta gösterdiler. Karşısında dik durarak yırtıp attığımız 27 Mayıs bildirisi, Gezi kalkışması, emniyet yargı darbe teşebbüsü, son olarak 15 Temmuz ihaneti... Bunlar ve nicesi aynı zihniyetin tezahürleriydi. Milleti muteber görmeyen kibirli anlayış hiç değişmedi. 10 yılda bir tekerrür eden bu zihniyete 15 temmuz gecesi biz son verdik. 27 Mayıs ile açılan parantezi 15 Temmuz gecesi bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz, sadece istiklalimiz ve istikbalimiz kurtulmadı. O gece Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Karanlık müdahalenin 65. yıl dönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun.

"DARBE ANAYASASI UTANCINDAN..."

Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandık üzerindeki vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yapılan değişikliklerle yapılarından geniş ölçüde arındırılan 82 anayasası darbe dönemi tortularını taşıyor. Yeni anayasa bu tortulardan kurtulmayı, üstümüzdeki ölü toprağını atmayı bizlere sunacaktır. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi onlar çalışmaya başlayacaklar. ;İnşallah yeni anayasa çalışmalarını bununla beraber yürüteceğiz. Yen, sivil özgürlükçü anayasa ile taçlandırmadaki hüsnüniyetimizi gösterdik. Cumhur ittifakı olarak diğer partilerin de katkısı ile ortak zeminde buluşmayı ümit ediyoruz.

"DEM PARTİ DE SORUMLU BİR ÜSLUP ÜSTLENİYOR"

Türkiye'nin kangren sorunlarına çözüm üretme mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Güvenliğimiz ve sosyal barış adına önemli adımlar atıyoruz. Cumhur ittifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile olgunlaşan terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiği suhuletle aştık. Örgütün feshi ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Ülkemizi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Bunun da kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Sürecin başarısına dair güçlü irademizi her fırsatta vurguluyoruz. 86 milyonun tamamına karşı bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz. DEM Parti'nin de sorumlu üslup üstlendiğini görüyoruz. Bu yapıcı siyaset tarzını son derece kıymetli buluyoruz. Terör hiç bitmesin diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Edirne'ye Enver gireceğine düşman girsin diyenlerden farkı yoktur.

"TÜRKİYE'Yİ BU MUSİBETTEN KURTARACAĞIZ"

Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir. Onlar yine kaybedecektir. Cumhur ittifakının iki güçlü tecrübeli lideri olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin ekonomi, özgürlükler alanında şahlanış yaşayacağını görüyoruz. Devletimizin tüm kuruları kadroları n e yaptıklarını çok iyi biliyor. Terörsüz Türkiye menziline varınca sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vatan uğruna bedel ödeyen herkes kazanacak. Kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Nifak tüccarlarına rağmen biz son derece umutluyuz. Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verip Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz."

AK Parti, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • 205622:
    hangi hukukcu sizinkiler mi sana göre ayar çekecekler yani 166 24 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    bize acil anayasa lazım değil. Acil hukuk işlemeli,yolsuzluklar durmalı, büyük şeytan abd-nato üssleri kapatılmalı... 160 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    hukukcu mu hahahaaaa :)) 138 14 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    yap boz 111 5 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    bırakın ben halledim 93 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:36:09. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.